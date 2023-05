Montalto Marina, dal 12 al 14 maggio torna la fiera “Maremma d’aMare”

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

È quasi tutto pronto per l’ottava edizione di “Maremma d’aMare”, la fiera delle tradizioni maremmane, che dal 12 al 14 maggio si svolgerà a Montalto Marina (Vt). Una kermesse che anche quest’anno vedrà butteri e cavalli maremmani dare spettacolo presso l’arena di Piazzale del Palombaro.

Novità di questa edizione il “Sentiero delle tradizioni”: un percorso ludico-didattico per grandi e bambini all’interno della pineta comunale dover poter scoprire ed apprezzare gli animali e l’allevamento tradizionale di Maremma.

Una terra che anche quest’anno ospiterà i gruppi di cavalieri e butteri provenienti da diverse parti d’Italia e avrà un grande ospite d’onore: Sofia Bacioia, pluripremiata campionessa di monta da lavoro e artista equestre di Cavalluna.

Protagonisti indiscussi i Butteri della Maremma con i Cavalieri di Maremma e la partecipazione di Dimensione Maremma Fattoria La Forra, Butteri Tolfetani di Cottanello, Battito Buttero, Butteri di Cisterna, Butteri Fattoria di Pomonte, Buttero Contemporaneo. Per la prima volta nel villaggio delle tradizioni i visitatori potranno assistere allo spettacolo dei ragazzi del Carosello del San Raffaele di Villa Buon Respiro di Viterbo.

Il circolo ippico Ruben Ranch invece arricchirà il sentiero delle tradizioni con dimostrazioni di horsemanship ovvero di interazioni uomo e cavallo nonché di interazioni di altri animali con il cavallo.

Non mancheranno anche dimostrazioni con pappagalli e rapaci comuni. Sul percorso fiera (P.le del Palombaro fino a Via Tevere) la mostra mercato ogni giorno aprirà dalle ore 10 fino a tarda sera con banchi di artigianato, street food e prodotti locali. Per gli amanti della bicicletta, in Via Tevere, sarà possibile provare le ultime bici elettriche e attraversare il percorso Gincana. Uno spazio è inoltre dedicato ai bambini al Centro Servizi e nei giardini di Via Tevere, con giostre e gonfiabili, laboratori e giochi in legno. I tre giorni di fiera saranno animati da intrattenimenti musicali e spettacoli itineranti con artisti di strada.

L’inaugurazione di Maremma d’aMare si terrà venerdì 12 maggio alle ore 17 presso il Villaggio delle Tradizioni con l’esibizione della violinista Giulia Nardo di Maio e alla presenza dell’amministrazione comunale e delle autorità.. Sabato 13 maggio, alle ore 17, lungo il percorso fiera, i visitatori potranno assistere alla “Parata contadina”accompagnata dalle vacche maremmane, dai cavalieri e dai butteri: un corteo tutto maremmano per riscoprire gli antichi abiti e mestieri di una volta.

La Fiera Maremma d’aMare, che quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, è organizzata dal Comune di Montalto di Castro e Fondazione Vulci in collaborazione con l’Associazione Mercante in Fiera, Cavalieri di Maremma, il circolo ippico Ruben Ranch, la partecipazione attiva della ProLoco di Montalto e Pescia e le realtà associative e comitati locali.