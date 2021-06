Montalto, Mazzoni: “Il ponte della Moletta è chiuso da Novembre 2019!”

Riceviamo dal Consigliere comunale Quinto Mazzoni e pubblichiamo

Il ponte della Moletta è chiuso da Novembre 2019! Quale è, se c’è, il problema burocratico per cui non si riesce ancora ad intervenire su via dei Tigli, a Pescia Romana, lasciando chiuso al transito per quasi due anni il ponte della Moletta?

Sindaco, lei che dice di essere così attento alle segnalazioni ed ai disagi, perché non lavora all’intervento di manutenzione e riapertura al transito di questo passo? Dove è quella parte del territorio che lei dichiara essere tutta apposto? Perché purtroppo l’abbandono ed il degrado incombono ovunque, causando numerosi disagi ai cittadini ed ai turisti. Non abbiamo più biglietti da visita, ma solo aree che necessitano di un intervento di manutenzione più o meno straordinaria e più o meno urgente! Che dice, sarà il caso di intervenire o far intervenire chi di competenza? Grazie.