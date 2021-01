Montalto, Mazzoni (PD): “Termosifoni spenti o non funzionanti alle scuole medie!”

Riceviamo dal Consigliere comunale di Montalto di Castro Quinto Mazzoni e pubblichiamo

Termosifoni spenti o non funzionanti alle scuole medie! La notizia non doveva finire sui giornali, ma questa Amministrazione non risponde, da tempo, alle comunicazioni ufficiali dei Consiglieri, e tantomeno risolve i problemi!

E così gli studenti della scuola secondaria di primo grado, a quanto ci viene riferito da alcuni genitori, sono al freddo, nel mese di Gennaio ed ai tempi del covid 19, quando è necessario arieggiare le aule, più del previsto, e sarebbe meglio evitare influenze, che fungono da falsi allarmi all’infezione del virus.

Sia ben chiaro, i nostri figli, al freddo, senza il buon funzionamento dei riscaldamenti, nelle aule scolastiche, virus o no, non ci dovrebbero proprio stare. Rammaricato di aver dovuto ricorrere alla stampa, ricordo a chi deve intervenire che la mia comunicazione ufficiale ha già raggiunto i vostri uffici il 17 gennaio scorso, dove, semplicemente, comunicavo questo disagio, la richiesta di verifica e l’intervento urgente, per la risoluzione di questo problema. Ad oggi, i ragazzi, o alcuni di essi, a quanto ci viene riferito, sono ancora al freddo, e da molto prima del 17 gennaio, giorno in cui, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai genitori, ho deciso di intervenire presso gli uffici competenti.

Che il silenzio è l’immobilismo si interrompa per il bene dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Intervenite!

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale