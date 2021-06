Montalto, Sergio Caci lancia gli “Incontri d’estate”

Riceviamo da Sergio caci e pubblichiamo

Con il tempo i social sono diventati il principale canale di comunicazione, riuscendo a connettere la collettività. Paradossalmente hanno tuttavia ridotto la comunicazione stessa, privandola di tutti gli altri suoi componenti: sguardi, gesti e suoni.

I social hanno dunque allontanato le persone e per questo, sfruttando le calde serate estive, nel rispetto delle normative Covid, ho pensato di ripristinare le nostre assemblee pubbliche. Un momento di sano confronto sulle tematiche che riguardano tutti noi. Sto organizzando più appuntamenti in diversi quartieri del territorio per poter in questo modo dialogare e interagire meglio. La settimana che precede gli incontri verrete informati tramite social (rieccoli!) e volantini, per raggiungere chi non frequenta queste piattaforme. Ci vediamo presto e spero di incontrare tutti, soprattutto chi ha idee da proporre o dubbi da chiarire.