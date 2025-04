Montalto, stamani a teatro l’incontro tra gli studenti e Teresa Manes

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Si è conclusa questa mattina con una grande partecipazione l’iniziativa “Costruire memorie e responsabilità”. Un progetto di educazione sul tema del bullismo e cyber bullismo rivolto agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Montalto di Castro e della Secondaria di primo grado. Presenti anche i ragazzi del Centro Maratonda.

Questa mattina al teatro Lea Padovani era presente Teresa Manes, la mamma di Andrea Spezzacatena che, rivolgendosi ai ragazzi, ha sottolineato l’importanza del rispetto e dell’accoglienza delle diversità. Spiegando come le parole e le azioni possano avere un impatto forte anche quando in apparenza sembrano innocue. È stato un momento di ascolto, di riflessione, ed emozioni forti.

«I messaggi che ha mandato la mamma di Andrea sono stati molteplici – dichiara l’assessore all’istruzione e ai servizi sociali Annamaria Fabi -. L’emozione più forte è stato vedere una donna, madre, così coraggiosa che ha saputo fare del suo dolore un motore per sensibilizzare i ragazzi su questo tema così importante. ‘È fondamentale che i giovani comprendano che un vero amico ride con te e non di te’, queste le parole con le quali ha concluso il suo intervento la signora Manes».

La presenza della senatrice Cirinnà ha arricchito ulteriormente l’incontro, fornendo ai ragazzi una visione più ampia sulle questioni normative e amministrative legate a questi temi, e come alcuni atteggiamenti di bullismo possano essere presenti anche negli adulti. Ha esortato i ragazzi ad essere coraggiosi di fronte alle ingiustizie, a parlare con gli adulti di riferimento quando capiscono che si trovano ad affrontare situazioni poco chiare, in quanto la loro giovane età potrebbe fuorviarli. «Un grande grazie va alla dirigente Marianna De Carli e a tutti gli insegnanti e genitori – conclude l’assessore Fabi – che hanno supportato questo progetto; ad Elena Penzavalli che ha saputo con delicatezza e competenza mediare e dare voce alle domande scritte dai ragazzi».

«È stato per me un grande onore e un’emozione particolare aver partecipato a questo incontro – aggiunge il sindaco Emanuela Socciarelli – che ci vede uniti per un tema tanto importante quanto delicato. Il bullismo, nelle sue varie forme, è un fenomeno che colpisce troppe persone, specialmente i giovani, lasciando ferite profonde. Come amministrazione siamo impegnati nel promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e del dialogo, affinché la nostra comunità sia un luogo sicuro per tutti. Ringrazio di cuore Teresa Manes per la sua presenza e per il suo impegno instancabile nel diffondere consapevolezza e sensibilità su questo tema cruciale. La sua voce – conclude il sindaco Socciarelli – ci ricorda che dietro ogni numero, ogni statistica, c’è una persona, un volto, una storia che merita attenzione e rispetto». L’evento “Costruire memorie e responsabilità” è stato promosso dal Comune di Montalto di Castro e reso possibile grazie a un finanziamento specifico per la legalità del Ministero dell’Interno.