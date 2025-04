Montalto, venerdì 11 aprile un incontro pubblico per fotografare la realtà economica del territorio

Qual è l’attuale condizione economica e sociale di Montalto di Castro? Quali sono le imprese che si sono distinte per risultati e impatto sul territorio? A questi interrogativi proverà a rispondere l’incontro pubblico in programma venerdì 11 aprile alle ore 17 e 30 al Complesso di San Sisto, nella cittadina castrense. L’appuntamento, a ingresso libero, offrirà l’occasione per un’analisi dettagliata della struttura produttiva locale, delle principali attività economiche e dei trend emergenti, attraverso una lettura oggettiva basata su fonti ufficiali.

L’analisi condotta con il supporto di Giuseppe Castellini

Nel corso della serata saranno illustrati i dati elaborati da fonti come Sistema Camerale e Istat, relativi a produttività, livello di istruzione, settori economici prevalenti e occupazione. A guidare la riflessione sarà il giornalista e analista economico Giuseppe Castellini, che accompagnerà i partecipanti in un’interpretazione chiara e accessibile dei numeri, mettendo in evidenza punti di forza e criticità del tessuto socioeconomico di Montalto di Castro.

Riconoscimenti alle imprese che generano valore

Al termine dell’incontro, spazio ai riconoscimenti per le imprese che nell’ultimo anno si sono contraddistinte per innovazione, risultati economici e capacità di contribuire allo sviluppo della comunità. L’iniziativa vedrà la partecipazione della Sindaca di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli, e del Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, in un momento di confronto aperto con cittadini, imprenditori e realtà produttive del territorio.