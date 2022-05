Montalto2022, Di Giorgio: “Pronti ad accogliere la proposta di un confronto pubblico tra candidati”

Riceviamo dalla lista Ambiente e Progresso e pubblichiamo

Abbiamo appreso dai giornali l’invito del candidato sindaco Gianni Petronio ad un confronto pubblico rivolto a tutti gli altri, per discutere le tematiche di maggior interesse per il nostro paese. Noi come comitato Ambiente e Progresso, e il nostro candidato sindaco Angelo di Giorgio accogliamo la proposta, ritenendola un’ indispensabile opportunità per i cittadini di Montalto e Pescia, che il 12 giugno dovranno scegliere chi per cinque anni governerà il proprio paese.