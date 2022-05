Montalto2022: giovedì 19 maggio la candidata Emanuela Socciarelli presenta la squadra della lista “Idee in Comune”

Riceviamo da Emanuela Socciarelli e pubblichiamo

Giovedì 19 maggio, alle ore 18:30, presso il Complesso Monumentale San Sisto, la candidata a sindaco Emanuela Socciarelli con la lista “Idee in Comune” presenterà ai cittadini la squadra per le prossime elezioni amministrative che si terranno il 12 giugno 2022. Un incontro per confrontarsi e illustrare alla cittadinanza il programma in cui sono elencati gli interventi per il futuro di Montalto e Pescia Romana.

«In questo Paese – dichiara Emanuela Socciarelli – è arrivato il momento della concretezza e il punto di partenza della nostra programmazione futura è la valorizzazione della persona: il cittadino al centro dell’attività amministrativa. Il nostro obiettivo è quello di amministrare per i prossimi cinque anni riqualificando tutti i settori che oggi soffrono di importanti carenze. Dalla sanità al turismo, dal sociale all’ambiente: i progetti e le idee sono molti, pertanto la pianificazione è importante al fine di portare a termine tutti gli interventi per il bene del paese».

Al primo incontro la candidata illustrerà i punti principali del programma elettorale aprendosi al dialogo e al confronto. Venerdì 27 maggio, alle ore 18:30, la candidata Emanuela Socciarelli e la sua squadra si presenteranno alla cittadinanza presso il Centro Diurno anziani di Pescia Romana.

Questa è la squadra della lista “Idee in Comune”: Emanuela Socciarelli (sindaco); Simona Atti, Giovanni Cruciani, Umberto Tardioli, Francesco Corniglia, Luigi Zapponi, Stefano Cesari; Nino Rosi; Annamaria Fabi; Marco Fedele; Emanuele Miralli; Aira Longarini; Graziella Fiocchi.