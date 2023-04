Monte Argentario, dal 7 aprile entrano in vigore tutte le ZTL

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Con le festività pasquali si attivano le zone a traffico limitato dei due centri abitati dell’Argentario, da venerdì 7 Aprile e fino alle ore 2,00 di martedì 11 Aprile 2023, le ZTL di Porto S. Stefano e di Porto Ercole saranno così disciplinate : ZTL di Corso Umberto I in Porto S. Stefano, l’accesso (varco 1 e 2) sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno l’autorizzazione valida per il rispettivo varco (bollino rosso per i residenti in Corso Umberto e verde per autorizzati) dalle ore 18,00 alle ore 02,00 di tutti i giorni.

Stessa fascia oraria anche per la ZTL “Pilarella”, i varchi 1 e 2 resteranno quindi chiusi per i non autorizzati tutti i giorni dalle ore 18,00 alle ore 2,00.

A Porto Ercole l’accesso alla ZTL “Porto” sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi, nei seguenti orari : tutti i giorni dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e dalle ore 00,00 alle ore 02,00.

Per la fascia oraria 21,00 – 24,00 il transito dei veicoli sarà consentito esclusivamente ai veicoli in servizio di polizia, mezzi di soccorso, ambulanza, vigili del fuoco, mezzi in servizio di pubblica utilità, n. 1 veicolo al servizio di persona diversamente abile munito del contrassegno di cui al DPR n. 503/1996, veicoli di medici in visita domiciliare urgente, veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici, veicoli di proprietari, affittuari o possessori di garage o posto auto privato sito nella ZTL Porto. Le ZTL, come ogni anno, saranno riattivate durante i mesi estivi, da giugno a settembre.