Monte Argentario introduce la tassa di soggiorno: corsi di formazione per gli operatori turistici

In questi giorni, gli operatori delle strutture ricettive del Comune di Monte Argentario stanno ricevendo una nota dall’Assessore al Bilancio, Silvano Scotto, che annuncia l’implementazione di un nuovo software gestionale per la tassa di soggiorno. Al fine di agevolare l’applicazione di questa nuova imposta e semplificare il rendiconto tramite il software, il Comune ha organizzato corsi di formazione per gli interessati.

Il corso sarà accessibile in modalità remota tramite il link https://meet.google.com/tkf-aizk-ioe. Gli operatori potranno scegliere di partecipare il 12 dicembre 2023 alle ore 15.00 o il 19 dicembre 2023 alle ore 15.00.

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal consiglio comunale lo scorso settembre e entrerà in vigore dall’1 gennaio 2024. L’obiettivo dell’Amministrazione è potenziare gli investimenti nel settore turistico, generando un circolo virtuoso attraverso progettualità condivise con gli operatori e il marketing territoriale. I proventi dell’imposta saranno destinati a finanziare interventi di promozione del territorio, sostegno alle strutture ricettive, miglioramento dell’accoglienza turistica, e potenziamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione.

L’utilizzo dei fondi comprenderà la riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali, finanziamento di progetti promozionali, eventi turistici, sviluppo di reti escursionistiche, itinerari turistici, e progetti di mobilità turistica interna. Saranno supportati anche interventi di manutenzione stradale, decoro urbano e servizi alla collettività che favoriscano l’accoglienza turistica.

Il Comune di Monte Argentario si prepara così ad affrontare il futuro con uno sguardo attento al potenziamento del turismo locale e alla valorizzazione del territorio, coinvolgendo attivamente gli operatori del settore in questo importante percorso.