Monte Argentario, nei ponti del 25 aprile e primo maggio attive le ZTL

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Nei prossimi fine settimana saranno riattivate le zone a traffico limitato di Porto S.Stefano e Porto Ercole. Da sabato 22 aprile e fino alle ore 2,00 di mercoledì 26 aprile e da venerdì 29 aprile e fino alle ore 2,00 di martedi 2 maggio le ZTL saranno così disciplinate: ZTL Corso Umberto I in Porto S. Stefano, l’accesso al varco 1 e 2 sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno l’autorizzazione valida per il rispettivo varco (bollino rosso per i residenti in Corso Umberto e verde per autorizzati) dalle ore 18,00 alle ore 02,00 di tutti i giorni.

Stessa fascia oraria anche per la ZTL “Pilarella”, i varchi 1 e 2 resteranno quindi chiusi per i non autorizzati tutti i giorni dalle ore 18,00 alle ore 2,00. A Porto Ercole l’accesso alla ZTL “Porto” sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi nei seguenti orari : tutti i giorni dalle ore 18,00 alle ore ore 02,00.