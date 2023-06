MuseumWeek 2023, ecco gli eventi in programma nei musei di Roma dal 5 all’11 giugno

Riceviamo e pubblichiamo

Il Sistema Musei di Roma Capitale partecipa anche quest’anno, dal 5 all’11 giugno, alla #MuseumWeek 2023, un progetto internazionale giunto alla sua decima edizione, che promuove la cultura e l’arte dei musei italiani attraverso Twitter e altri social network.

Attraverso il profilo Twitter @museiincomuneroma, i Musei Civici condivideranno contenuti storici, scientifici, artistici e notizie sulle attività e sulla vita dei musei stessi, incentrati sui temi guida della settimana: la salvaguardia del pianeta, la cultura storica e sociale del cibo e le ricadute ambientali delle scelte alimentari, la salute degli oceani, le energie rinnovabili e il ruolo delle nuove tecnologie e dei musei, intesi come presìdi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, nella difesa dell’ambiente.

Dal 2014 MuseumWeek è cresciuto fino a includere oltre 60.000 partecipanti provenienti da oltre 100 paesi, diventando la settimana internazionale ufficiale dei musei, sostenuta dall’UNESCO.

Anche in questa edizione, ogni giorno della settimana sarà dedicato a un tema specifico, nell’intento di creare l’opportunità per le organizzazioni culturali di affrontare insieme al pubblico connesso la questione ambientale in tutte le sue sfaccettature.

Il programma della #MuseumWeek2023

Lunedì 5 giugno: #EnvironmentMW

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la MW invita i musei a mettere in evidenza le loro iniziative ambientali e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare il nostro pianeta.

Martedì 6 giugno: #Web3MW PRO

Avere familiarità con i progressi della tecnologia è fondamentale per chi lavora nei musei, offrendo ai musei metodi unici e all’avanguardia per coinvolgere il pubblico.

Mercoledì 7 giugno: #FoodMW

In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, i musei di tutto il mondo possono mostrare il significato culturale storico e sociale del cibo evidenziandone l’impatto sulla nostra società.

Giovedì 8 giugno: #OceansMW

I musei hanno un’opportunità unica di fare la differenza nella Giornata Mondiale degli Oceani per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo cruciale che i nostri oceani hanno per la salute e il benessere del nostro pianeta.

Venerdì 9 giugno: #aiMW PRO

Con l’avanzare dell’era digitale, sta diventando sempre più importante per i musei rimanere aggiornati sugli ultimi progressi tecnologici, soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale.

Sabato 10 giugno: #HeritageMW

I musei e le istituzioni culturali svolgono un ruolo fondamentale nel preservare e condividere il Patrimonio Naturale, il Patrimonio mondiale e il Patrimonio culturale immateriale.

Domenica 11 giugno: #SunMW

SunMW è una giornata dedicata al coinvolgimento del pubblico sull’importanza del sole e delle forme di energia rinnovabile.