Natale a Tarquinia, da Mirtilli e Merletti un 7 dicembre tra dolci e bellezza

Che giornata, quella del 7 dicembre, da Mirtilli e Merletti! Il negozio di via Cesare Battisti, nel pieno cuore storico di Tarquinia, si avvicina al Natale con una serie di appuntamenti ricchi di interesse.

Degustazioni dolciarie firmate Leone

Sin dalla mattina, nei corridoi del negozio già da giorni pieni zeppi di idee regalo e illuminati dalla magia natalizia, arriva una hostess dell’azienda torinese Leone – una delle più storiche realtà dolciarie d’Italia – pronta a dispensare assaggi e leccornie delle tipicità natalizie in vendita in negozio: la specialità è il panettone artigianale Leone nei suoi vari gusti, ma non mancherà la dolcezza degli sfiziosissimi Cri Cri.

Una preziosa opportunità per assaggiare la qualità dei prodotti artigianali di questa celebre azienda italiana e valutare se acquistarli in vista delle occasioni di condivisione durante le feste o come idea regalo per gli amici.

Bellezza e benessere con Archetipa

Non solo: riprendendo la linea degli incontri di approfondimento su temi specifici – Mirtilli e Merletti sta diventando un punto di riferimento per incontri su cristalloterapia, naturopatia o cura del corpo – in negozio sarà presenta per tutto il giorno una beauty specialist che permetterà ai clienti di scoprire i prodotti di Archetipa, azienda italiana che produce prodotti per il viso destinati a una routine di skin care quotidiana di ispirazione coreana.

Per chi è interessato, ancora pochi posti disponibili, ma ci sono comunque due opportunità: contattando Mirtilli e Merletti sui social (Instagram, Tik Tok o Facebook) o al numero 320 630 4492 si può rimanere in contatto per gli incontri futuri e ricevere un link per un test personalizzato al termine del quale si riceveranno consigli legati alla propria routine di skin care e utili indicazioni sull’alimentazione per valorizzare al massimo la bellezza naturale.

Un’esperienza magica tra addobbi e idee regalo

E tra una cosa e l’altra, visitare Mirtilli e Merletti è sempre un’esperienza: il negozio già da settimane è ricco di decorazioni e addobbi natalizi, in un’atmosfera magica in cui cercare chicche per la propria abitazione o perdersi a caccia di idee regalo. Magari assaggiando una tisana in degustazione e portando a casa quelle personalizzate dal negozio proprio in occasione delle festività natalizie.