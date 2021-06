Nei weekend di giugno arriva il mercatino dell’hobbistica a Sant’Angelo di Roccalvecce

Riceviamo e pubblichiamo

A Sant’Angelo di Roccalvecce il mercatino di hobbistica sabato 19 e domenica 20 giugno e a seguire sabato 26 e domenica 27 giugno, dalle ore 10 alle ore 19, all’interno dei locali della ex scuola. Ne dà notizia l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini, che aggiunge: “Quattro appuntamenti dedicati all’hobbistica, per appassionati del settore, visitatori e abitanti di Sant’Angelo di Roccalvecce. Un’iniziativa organizzata e promossa dall’AGD, presieduta da Bruno Vincenti, che il Comune di Viterbo ha da subito accolto e condiviso. Considerata la grande attenzione che Sant’Angelo sta avendo da parte di migliaia di visitatori, come amministrazione abbiamo subito sposato quest’idea del mercatino dell’hobbistica, nell’ottica di una ulteriore valorizzazione del luogo e anche delle stesse iniziative messe in piedi all’interno di spazi comunali. Questo mercatino – ha sottolineato l’assessore Mancini – rientra inoltre in un progetto ben più ampio a cui questa amministrazione, in particolar modo l’assessorato allo sviluppo economico e alle attività produttive, sta lavorando. Un progetto di riqualificazione attraverso iniziative mercatali, occasionali, ricorrenti e permanenti sul territorio comunale”.