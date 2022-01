Nella Tuscia ad aprile arriva il Velzna Trail: in bici nel mondo etrusco per un’iniziativa benefica

Riceviamo e pubblichiamo

Un’esperienza ciclistica da percorrere con una bici Gravel o MTB, in completa autosufficienza e senza limiti di tempo, attraverso la Tuscia, il territorio del mitico popolo Etrusco: ad aprile arriva il Velzna Trail, che si propone di condividere con tutti i partecipanti un bellissimo percorso, immerso nella natura e nella storia, che attraversa tre regioni: Umbria, Lazio e Toscana.

Il tracciato partirà da Orvieto, l’antica Velzna. Percorrendo il territorio dell’alta Tuscia arriverà fino al mar Tirreno, per poi dirigersi verso Volsinii, l’Etrusca Bolsena, e ritornare quindi verso le colline Umbre e Toscane. Il percorso ha la forma di un 8, con partenza ed arrivo ad Orvieto, sita nel punto di incontro dei due cerchi. Questa scelta permette, dopo aver percorso il primo anello più grande, di decidere se proseguire per fare il percorso lungo o fermarsi concludendo il giro corto.

Entrambi i percorsi saranno un’unica tappa che ognuno potrà suddividere come meglio crede scegliendo dove e quando mangiare e dove/quando e se dormire. Libertà assoluta. Il percorso corto ha una lunghezza di circa 400 km e Δ+ 6300 ml, mentre il percorso lungo è di circa 550 km e Δ+ 9400 ml. Per raggiunger il traguardo di “Finisher” si dovrà seguire la traccia per intero senza tagli di percorso. Tutti i partecipanti potranno percorrere l’intero tracciato grazie all’ausilio dei propri dispositivi Gps. I percorsi potranno essere fatti senza alcun limite temporale.

La partecipazione è ad offerta libera, con una quota minima di partecipazione di € 20,00. La quota d’iscrizione a mezzo bonifico bancario all’Associazione 3.36 per Barbara & Matteo – IBAN: IT45D0707525701000000710786 indicando come causale “Iscrizione al Velzna trail nome cognome e indirizzo mail”. La partecipazione è subordinata alla presentazione del certificato medico agonistico in corso di validità al giorno della partenza.

L’Associazione 3.36, che finanzia e sostiene progetti di beneficenza, in questa occasione devolverà tutti i ricavi alla ricerca per la Fibrosi Cistica. Una settimana prima dell’evento ad ogni iscritto sarà inviata a mezzo mail la traccia in formato .gpx e il relativo road book.

Il 22 aprile 2022, il giorno prima della partenza, i partecipanti saranno accolti con un aperitivo a cui seguirà una riunione tecnica, per conoscersi con gli altri ciclisti e ritirare il pacco gara. Agli iscritti sarà fornita un road book con informazioni utili, strutture ricettive, cenni storici, punti di ristoro e panoramici. Lungo il percorso saranno presenti punti di ristoro ed officine mobili per eventuali esigenze meccaniche. All’arrivo gli organizzatori aspetteranno i concorrenti per la chiusura del Velzna Trail. Tutti i partecipanti all’arrivo firmeranno un foglio firma per l’attestazione del completamento del Velzna Trail ed avranno a disposizione un servizio di docce.

L’Associazione 3.36 per Barbara & Matteo è una realtà associativa orvietana che nel tempo ha contribuito ad aiutare Protezione Civile, Vigili del Fuoco ed Ospedali, partecipando con raccolte fondi e donazioni ad alcuni progetti cittadini in ricordo di Barbara e Matteo, che hanno perso la vita nel terremoto di Amatrice del 2016. Matteo era un ciclista amatoriale ma di grande passione, e l’associazione ne raccoglie l’eredità cercando di diffondere l’amore per la natura e per un modo ecosostenibile di viverla. Il ricavato dell’evento sarà totalmente devoluto alla ricerca per la Fibrosi Cistica.