No Name apre i battenti: il 3 giugno l’inaugurazione della piscina a Tarquinia Lido. E partono subito i campi estivi

Il mistero è svelato: giugno è alle porte e Tarquinia è pronta a scoprire la novità dell’estate 2023.

Dal 3 giugno apre i battenti No Name e in via degli Argonauti arriva uno spazio perfetto per vivere una grande estate: piscina, area food and drink e centri estivi nel verde di Tarquinia Lido saranno una ottima alternativa alla spiaggia per grandi e bambini. Dalle 18 di sabato, con l’inaugurazione, non resta che vivere l’esperienza.

Innanzitutto un’oasi di freschezza nella calura estiva, ma anche un luogo nuovo per un aperitivo o una serata: questa l’idea dello staff che, forte di anni di esperienza nel settore della ristorazione e accoglienza, ha rimesso a nuovo l’area e predisposto tante idee per accendere i mesi caldi della stagione estiva.

Non solo: per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni è pronto a scattare il campo estivo “Il mondo che vorrei”: sport, animazione, creatività, giochi di gruppo e naturalmente il bagno in piscina, con possibilità di pranzo (con piano alimentare elaborato da una nutrizionista) e possibilità di prender parte a un corso di nuoto. Per ogni informazione, è possibile contattare il 320 811 4330, 348 116 7692 oppure il 348 983 5796.