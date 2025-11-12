Note dalla periferia dell’Impero: Emergenza climatica

Dalla “periferia” si vede meglio il centro: “Note dalla periferia dell’Impero” è il taccuino con cui Luigi De Pascalis osserva il nostro tempo. Brevi riflessioni, erudite e divulgative insieme, che usano il passato come bussola per orientarsi nel rumore del presente.

Foto di Alix Lee: https://www.pexels.com/it-it/foto/persona-pentole-vasi-vendendo-8873707/

Un miliardo sono le persone che muoio­no di fame per povertà, mentre un terzo del cibo prodotto nel mondo va sprecato e sarebbe più che sufficiente a sfamare tutti quelli che hanno fame.

Più che alla cattiva distribuzione delle risorse alimentari ciò è dovuto allo smantellamento delle agricolture locali (perdita della sovranità alimentare) a tutto vantaggio dei grandi produttori di monoculture. Ma perché preoccuparsene? Cos’è un miliardo di poveri affamati di fronte al profitto di circa mille figli di puttana?