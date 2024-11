Novità e sorprese per le scenografie del presepe vivente di Bolsena

Riceviamo e pubblichiamo

Una macina per il grano. Un forno per cuocere il pane. Un piccolo frantoio. Il tutto fatto a mano con pietra, legno e materiale riciclato. Sono alcune delle novità che i visitatori troveranno al presepe vivente di Bolsena, lungo il percorso tra i vicoli del quartiere medievale Castello. Ma non saranno le sole, perché ci saranno degli abbellimenti per la capanna della natività e per le postazioni fisse, che saranno addobbate con tendalini. E come possibile sorpresa l’accampamento dei soldati romani. “Un’idea che ci è venuta in queste settimane e che cercheremo di realizzare – affermano dall’associazione La corte dei miracoli -. Ogni anno apportiamo delle migliorie o delle modifiche per creare meraviglia nelle persone”. Anche quest’anno, poi, la rappresentazione si illuminerà con la luce di 2mila candele e fiaccole che renderanno ancora più affascinante gli angoli e gli scorci del cuore più antico di Bolsena e i quadri animati dai figuranti. “I visitatori saranno immersi in un’atmosfera quasi magica – concludono dall’associazione -, per tornare indietro nel tempo e immergersi nella vita quotidiana dell’antica Betlemme”. L’appuntamento è il 26 dicembre, l’1 e il 5 gennaio 2025 dalle 17,30. Il presepe vivente è organizzato in collaborazione con il Comune di Bolsena.