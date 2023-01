Nuoto, pioggia di medaglie e secondo posto di società per i piccoli nuotatori del Team Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Una pioggia di medaglie per i piccoli nuotatori del settore propaganda del Team Tarquinia della Soc. Arvalia Roma alla prima edizione del Trofeo della Befana svoltosi presso la piscina del Supreme Sport Center di Roma.

Il Trofeo organizzato dall’ ASD GD Swim Track con il patrocinio dell’USAcli di Roma ha visto alla partenza ben 150 giovani nuotatori in rappresentanza di 8 società laziali. Il Team Tarquinia si è presentato con 16 piccoli atleti, precisamente con 5 femminucce e 11 ragazzi nati dal 2016 al 2012 accompagnati dal Coach Attilio Maria Boni e dal Campione del Mondo Junior Luca Mencarini.

In totale i piccoli nuotatori, che si allenano presso la Piscina Comunale di Tarquinia, hanno vinto ben 27 medaglie, suddivise in 16 ori, 6 argenti e 5 bronzi, portando la Soc. Arvalia al secondo posto della classifica generale per società, dietro al SSD Monteverde e davanti al ASD Tivoli Swimming Club.

Nel dettaglio la coppia Damiano Capulli ed Edoardo Faluschi ha vinto 6 ori nella cat. Under 10: primi ex equo nei 50mt Stile libero e nei 50mt Rana e primi nei 25mt Farfalla e nei 50mt Dorso. Altrettanto ha fatto Emanuele Celli nella cat. Under 9 , vincendo l’oro nei 50mt Stile libero, 50mt Dorso e 25mt Farfalla. Sempre nella cat. Under 9, ore nei 50mt Rana e bronzo nei 50mt Dorso a Bruno Maria Daviddi mentre Manfredi Mariani conquista due ottimi argenti nei 50mt Stile libero e nei 50mt Dorso.

Nella Cat. Under 8, Andrea Silli vince 3 medaglie – oro nei 25mt Stile libero e nei 25mt Rana poi si aggiudica l’argento nei 25mt Dorso. Giorgio Rosati nella stessa categoria d’età vince l’argento nei 25mt Rana e il bronzo nei 25mt Dorso. Mentre Andrea Paoletti vince un ottimo argento nei 25mt Stile libero.

Il piccolo Davì Barbalho nella cat. Under 7 conquista 2 ori nei 25mt Dorso e Rana mentre nei 25mt Stile libero si deve accontentare di un argento dopo essere stato rimontato negli ultimi metri di gara.

Le piccole nuotatrici non sono state da meno, Adele Celli è oro nei 25mt Dorso ed argento nei 25mt Stile libero, Caterina Moncelsi è oro nei 25mt Stile libero e Anita Bonci vince un bellissimo bronzo nei 25mt Dorso, tutte e tre nella cat. Under 7. L’ultima medaglia vinta è stata quella di Marco Paolacci nei 50mt Rana nella cat. 2011/2012. Punti importantissimi per la conquista del secondo posto per società sono stati portati dagli ottimi piazzamenti di Rachele Carnevale, Francesca Ferone e da Leonardo Giulivi.