Open Etruskey: nel weekend l’associazione DMO Etruskey si presenta al territorio

Open Etruskey è l’evento con il quale presso il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 l’Associazione DMO Etruskey, si presenterà al territorio con incontri, workshop, interventi istituzionali e numerose altre attività aperte al pubblico.

Sarà l’occasione per scoprire tutte le iniziative messe in campo dalla DMO sin dalla sua costituzione e per conoscerne tutti gli associati. Nata nell’area dell’Etruria Meridionale con il contributo della Regione Lazio, la DMO Etruskey segue una linea programmatica capace di offrire ai turisti esperienze uniche e personalizzate. Si basa sulla straordinaria collaborazione tra 12 Comuni e 33 soggetti privati, vanta un territorio di 1.300 Km di estensione con 191.000 abitanti, il porto internazionale di Civitavecchia, e un sito UNESCO che comprende le necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia, il centro di quella civiltà che proprio in questi giorni è al centro di formidabili ritrovamenti archeologici a San Casciano dei Bagni.

Un’unica forte identità, finalmente riconoscibile in un’unica Destinazione Turistica: la Terra dei Re! Un viaggio che preserva l’identità culturale del luogo, alla ricerca delle eccellenze del Made in italy.

Tra gli appuntamenti del weekend sabato 12 novembre dalle ore 11 alle ore 12.30 è previsto un incontro dedicato alla legge regionale per l’Etruria medidionale. Sarà un importante momento di riflessione e confronto sulla possibilità di valorizzazione e sviluppo del nostro territorio. Interverranno i due firmatari Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci.

Non mancheranno le occasioni per “vivere esperienze” con le eccellenze della nostra terra: da quelle culturali ed archeologiche, protagoniste delle visite guidate in programma, a quelle naturalistiche e sportive, come le dimostrazioni di Kitesurf – Surf – Sup – Wind Surf a cura di Positive Kite School. Senza dimenticare i prodotti enogastronomici con gli stand allestiti nella giornata di domenica 13 novembre a cura dell’associazione Momenti Divini: dall’olio, al vino sulle coste dell’Etruria meridionale approdavano i sapori del mondo! I produttori presenti: Biodistretto di Fiumicino, Campagna Amica, Laura Altieri produttore di miele, Cantina Sociale Cerveteri, Terre Etrusco Romane, Poggio della Stella, Momenti Divini con una produzione di olio, Food Truck 30 Km di gusto. Saranno inoltre presenti per illustrare le proprie attività al pubblico: Artemide Guide, stand artigianale lavori in argento di Canale Monterano, Torre del Sole, Proloco Civitavecchia, Ufficio Turistico di Civitavecchia.

Ci saranno poi momenti di vero e proprio spettacolo, come la performance musicale Aspettando l’Arkè di Giovanni Cernicchiaro (sabato ore 16) e l’esibizione delle bande dei Comuni della DMO (domenica dalle 10 alle 13).E molto molto altro.

In contemporanea, nello stesso weekend, la DMO Etruskey ospiterà un gruppo di tour operator stranieri per far conoscere anche all’estero le meraviglie dell’Etruria Meridionale.

Ecco il programma nel dettaglio.

12 NOVEMBRE

10:00 – 10:10 Inaugurazione evento e benvenuto: Letizia Casuccio, presidente

10:10 – 11:00 DMO Etruskey – Il brand, il racconto e le esperienze

Speaker: Stefano Landi, destination manager; Leonardo Tosoni SkyLab Studios. Interventi delle amministrazioni comunali: Sindaca Stefania Bentivoglio (Comune di Tolfa); Sindaco Rinaldo Marchesi (Comune di Barbarano Romano); Vice Sindaco Loredana Gabrielli (Comune di Monte Romano); Sindaca Elena Gubetti (Comune di Cerveteri)

Speaker: Patrizia Notarnicola e Federica Scala

Interventi delle amministrazioni comunali: Assessore Emanuela Di Paolo (Comune di Civitavecchia); Vice Sindaco Gino Vinaccia (Comune di Santa Marinella); Sindaco Luigi Landi (Comune di Allumiere); Sindaca Emanuela Socciarelli (Comune di Montalto di Castro)

11.00 – 12:30 – Presentazione legge regionale: Etruria meridionale

Intervengono:

Relazione introduttiva: Letizia Casuccio

Relazioni dei due firmatari: Consigliere regionale Marietta Tidei e

Consigliere regionale Emiliano Minnucci – Contributi di alcuni soci privati della DMO: Cristiano Dionisi e Marco Maurelli

Interventi delle amministrazioni comunali: Assessore Daniele Ridolfi (Comune di Blera); Assessore Martina Tosoni (Comune di Tarquinia); Assessore Marco Porro (Comune di Ladispoli); Sindaco Alessandro Bettarelli (Comune di Canale Monterano) – Conclusioni: Letizia Casuccio

14:00 – 14:30: DMO Etruskey, l’offerta formativa

Speaker: Luca Gammarota, Mylia

14:30 -16.00 – Adecco formazione

Survey Mylia Attività formativa con i soci

16.00 Performance musicale Aspettando l’Arké

Concerto a cura di Giovanni Cernicchiaro presso il Cortile delle Barrozze

LE ATTIVITA’ PER GRANDI E PICCINI

Tutte le attività sono gratuite e prenotatibili ONLINE su www.coopculture.it chiamando il Call Center o presso la biglietteria del Castello.

12 NOVEMBRE

ore 10.15

Laboratorio per bambini 6-10 anni, “In barca con Dioniso”

visita gratuita + biglietto gratuito 25 pax

ore 10.30

visita tematica "Gli eroi bevono vino!"

visita gratuita 25 pax

La visita non comprende il biglietto al Castello che dovrà essere acquistato in cassa.

ore 12

visita guidata "Il Borgo e il Castello di Santa Severa"

visita gratuita 25 pax

La visita non comprende il biglietto al Castello che dovrà essere acquistato in cassa.

ore 15

ore 10.00 – 17.00

Stand prodotti enogastronomici e cantine del territorio

ore 10.15

Laboratorio per bambini 6-10 anni, “In barca con Dioniso”

visita gratuita + biglietto gratuito 25 pax

ore 10-30

ore 11

dimostrazioni di Kitesurf – Surf – Sup – Wind Surf a cura di Positive Kite

School – positivekite@gmail.com

ore 12

visita “Il Borgo e il Castello di Santa Severa”

visita gratuita 25 pax

La visita non comprende il biglietto al Castello che dovrà essere acquistato in cassa.

ore 15

