Orbetello, al via le domande per il contributo legato al fondo morosità incolpevole

L’assessore alle Politiche Abitative del Comune di Orbetello, Silvia Magi, rende noto che fino al 31 dicembre 2023, i soggetti in possesso dei requisiti necessari potranno presentare, congiuntamente al proprietario dell’alloggio, domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nell’avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’avviso con tutte le informazioni ed i requisiti necessari per accedere al contributo ed i moduli da compilare sono reperibili sul sito del comune di Orbetello www.comune.orbetello.gr.it oppure presso l’ufficio URP del Comune di Orbetello, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 16 il martedì e giovedì.

La domanda potrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure spedita, all’indirizzo del Comune di Orbetello- Piazza del Plebiscito n. 1 (GR), tramite raccomandata postale A/R che dovrà comunque pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, ore 12:00.

La domanda, con la relativa documentazione allegata, potrà altresì essere inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it indicando nell’oggetto “Contributi a sostegno della locazione fondo regionale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole e passaggio da casa a casa”.