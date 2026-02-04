Orientamento scolastico a Montefiascone: open day online dell’IISS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” sui percorsi del futuro

L’IISS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone organizza un incontro informativo online dedicato ai percorsi quadriennali e all’offerta formativa dell’istituto, rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 febbraio alle ore 18.30, in modalità telematica, con l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nella scelta del percorso scolastico più adatto in vista del futuro formativo e professionale.

Al centro la filiera 4+2 e gli indirizzi quadriennali BETA e GAMMA

Durante l’incontro sarà presentata la filiera formativa 4+2 degli indirizzi tecnici, una delle principali innovazioni del sistema scolastico, pensata per integrare competenze di base, tecnologia e collegamento con il mondo del lavoro e della formazione terziaria. Spazio anche agli indirizzi quadriennali BETA e GAMMA, progettati per rispondere alle nuove esigenze del mercato e offrire concrete opportunità post-diploma. Verranno inoltre illustrati i punti di forza dell’organizzazione didattica e le prospettive occupazionali legate ai diversi percorsi.

Ampia offerta liceale e opzione Cambridge

Accanto ai percorsi tecnici, l’istituto propone una proposta liceale articolata che comprende il liceo quadriennale TRED, il liceo classico, il liceo linguistico e il liceo scientifico, sia nella versione tradizionale sia nell’indirizzo Scienze Applicate. Attiva anche l’opzione Cambridge, che garantisce una preparazione di respiro internazionale. La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione online: al termine della registrazione gli interessati riceveranno via email il link per il collegamento. L’iniziativa rientra in un più ampio programma di orientamento che l’IISS porta avanti per supportare studenti e famiglie verso una scelta consapevole.