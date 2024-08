“Orizzonti essenziali”: alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano la mostra di Massimo D’Aiuto

Sulla splendida terrazza della Fortezza Spagnola, arriva la mostra “Orizzonti Essenziali”, una personale dell’artista Massimo D’Aiuto. Dopo il successo ottenuto a Pietrasanta, D’Aiuto presenta quasi trenta sculture in materiali vari come marmo, bronzo, ceramica e legno. Le opere, realizzate nel laboratorio di Porto Santo Stefano, percorrono un viaggio dall’arcaismo ai giorni nostri, con forme ancestrali e segni misteriosi che evocano un’evoluzione dell’immagine scolpita. Le sculture, descritte come archetipi interplanetari biomorfi, narrano un percorso artistico che va dalla scultura moderna a una sintesi formale evocativa.

Un viaggio nel tempo attraverso le sculture

Le sculture di Massimo D’Aiuto catturano l’essenza dell’umanità e invitano i visitatori a riflettere sulla nostra evoluzione, dalle migrazioni alle guerre, dai traguardi della scienza all’arte, fino a un viaggio nel futuro. La mostra è un’opportunità affascinante e coinvolgente per esplorare la bellezza e la potenza delle opere di D’Aiuto. L’esposizione, accompagnata da un catalogo con la presentazione di Nicola Nuti e le fotografie di Maurizio Riccardi, sarà inaugurata sabato 3 agosto alle 18.30 e proseguirà fino alle 22 con una degustazione di vini della Cantina CA’ DI FRARA.

La vita e la carriera di Massimo D’Aiuto

Massimo D’Aiuto, nato a Meta di Sorrento nel 1952, ha coltivato fin da piccolo la passione per la scultura e il disegno, senza trascurare gli studi scientifici che lo hanno portato a laurearsi in ingegneria e a diventare un manager di successo alla Simest. Nonostante la carriera professionale, non ha mai abbandonato l’arte. Le sue prime esposizioni risalgono a Napoli a 16 anni, con numerosi riconoscimenti e mostre personali in tutto il mondo, da Mogadiscio a Roma. Dal 2022, collabora con la Fornaciai Art Gallery di Firenze e nel 2023, il Comune di Pietrasanta lo ha invitato per una personale, confermando il suo continuo successo e rilevanza nel panorama artistico internazionale.