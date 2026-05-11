Orti per uso familiare, l’Università Agraria pubblica il bando per le concessioni

L’Università Agraria di Tarquinia ha pubblicato il bando per l’assegnazione di alcuni orti per uso familiare rientrati nella disponibilità dell’Ente e situati nelle località Voltone – Poppa di Canapa e Vallegato – Campo Magliano, nel territorio comunale di Tarquinia.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 27 maggio 2026 esclusivamente mediante consegna a mano al protocollo dell’Ente. A darne notizia sono il presidente Alberto Riglietti e il vicepresidente Marcello Maneschi, delegato a quote e orti.

Chi può presentare domanda

La richiesta può essere presentata dagli utenti residenti nel Comune di Tarquinia che non siano già concessionari di altri terreni dell’Università Agraria, che non possiedano terreni agricoli e che non risultino titolari di altri orti. Non sarà inoltre possibile presentare più domande all’interno dello stesso nucleo familiare.

Tra gli obblighi previsti dal bando figurano la coltivazione diretta del terreno, il mantenimento del decoro dell’area, il divieto di svolgere attività di lucro e quello di realizzare manufatti o detenere animali. I concessionari dovranno inoltre contribuire alla manutenzione delle parti comuni e sostenere le spese di gestione relative a utenze e contributi consortili.

Sorteggio pubblico il 3 giugno

Gli interessati potranno ritirare il modulo di domanda presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Università Agraria, nella sede di via Garibaldi 17, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. L’avviso pubblico e la modulistica sono disponibili anche sul sito ufficiale dell’Ente: Università Agraria di Tarquinia

L’assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico previsto per il 3 giugno 2026 alle ore 11 nella sala riunioni della sede dell’Ente. La graduatoria resterà valida per due anni e sarà utilizzata anche per eventuali future disponibilità derivanti da rinunce o revoche delle concessioni.