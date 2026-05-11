Trasversale Orte-Civitavecchia, partono i lavori del tratto Monte Romano-Tarquinia

Dopo anni di attese, annunci e rallentamenti, prende ufficialmente il via il cantiere del primo stralcio della Trasversale Orte-Civitavecchia nel tratto compreso tra Monte Romano Est e Tarquinia. Nella mattinata di oggi Anas ha consegnato i lavori relativi all’intervento strategico della SS 675 “Umbro Laziale”, infrastruttura destinata a completare il collegamento tra il porto di Civitavecchia e il nodo intermodale di Orte. L’investimento complessivo supera i 355 milioni di euro e riguarda un tracciato di circa cinque chilometri che consentirà di superare il cosiddetto “collo di bottiglia” di Monte Romano, uno dei punti più critici dell’intera arteria.

Gallerie, viadotti e nuovi svincoli

Il nuovo tratto sarà realizzato come strada extraurbana principale a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia. Il progetto comprende opere particolarmente complesse dal punto di vista ingegneristico, tra cui la galleria naturale di Monte Romano lunga oltre 1,5 chilometri, il viadotto “Fosso Lavatore” e una galleria artificiale per il sottoattraversamento della SS1bis. Previsti inoltre i nuovi svincoli di Monte Romano e Tarquinia. Prima dell’avvio operativo sono state completate attività preliminari come la bonifica da ordigni esplosivi e campagne archeologiche nell’area de “Il Piantato”, dove sono state rinvenute antiche sepolture in collaborazione con la Soprintendenza.

Un’opera strategica attesa da decenni

La SS 675 Umbro-Laziale rappresenta una delle infrastrutture più attese del Centro Italia. Il completamento del collegamento tra Orte e Civitavecchia viene discusso da decenni e il tratto mancante tra Monte Romano e l’A12 è rimasto a lungo bloccato tra ricorsi, iter ambientali e polemiche.

Il progetto commissariato è stato suddiviso in due sub-lotti: il primo tra Monte Romano Est e Tarquinia, ora avviato, e il secondo tra Tarquinia e l’autostrada A12, ancora in fase autorizzativa.

Secondo Anas e le istituzioni coinvolte, il completamento dell’opera permetterà di migliorare sicurezza stradale, fluidità del traffico e collegamenti logistici tra il porto di Civitavecchia, la Tuscia e l’entroterra umbro-laziale.