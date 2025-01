Orvieto tra le dieci città più accoglienti al mondo secondo Booking.com

Orvieto inizia il 2025 con un importante riconoscimento: la città umbra è stata infatti inserita tra le dieci mete più accoglienti al mondo nella classifica stilata da Booking.com, titolo che conferma l’attrattività del borgo umbro, noto per il suo centro storico medievale e il Duomo, capolavoro dell’arte gotica. Il riconoscimento contribuisce inoltre a rafforzare la posizione dell’Italia nella Traveller Review Awards, che vede il Paese tra quelli con il maggior numero di destinazioni premiate. Tra i visitatori più affezionati alla città figurano turisti provenienti da Stati Uniti, Germania e Regno Unito.

Innovazione e accessibilità con la segnaletica interattiva

Oltre al patrimonio storico e artistico, Orvieto si distingue per l’attenzione all’innovazione nell’ambito dell’accoglienza turistica. Un esempio è rappresentato dalla Segnaletica Turistica Interattiva, realizzata da Skylab Studios, che dal 2021 ha introdotto una rete di oltre 50 pannelli dotati di Qr Code. Questo sistema consente ai visitatori di accedere a contenuti multimediali, tra cui audioguide in italiano e inglese, video guide in Lingua Italiana dei Segni (LIS) e gallerie fotografiche. L’iniziativa, adottata da oltre 200 comuni italiani, punta a migliorare l’accessibilità e l’esperienza dei turisti, rendendo Orvieto una delle città più innovative in questo settore.

L’impegno per un turismo inclusivo e sostenibile

Un’attenzione particolare è stata riservata ai visitatori più giovani, grazie alla creazione della mascotte interattiva “Anna”, ispirata all’attrice orvietana Anna Marchesini. Attraverso la realtà aumentata e l’app Linkar, i bambini possono scoprire la storia della città in modo coinvolgente. “Un risultato straordinario – ha dichiarato il sindaco Roberta Tardani – che premia l’impegno della città nel migliorare l’offerta turistica e riconosce il ruolo fondamentale degli operatori del settore”. Orvieto continua così a consolidare la propria reputazione come destinazione accogliente e innovativa, coniugando tradizione e tecnologia per un’esperienza turistica sempre più accessibile e inclusiva.