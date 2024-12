Pallavolo, il derby va alla Pallavolo Tarquinia: vittoria 3 a 1 sul Top Five Tarquinia Volley

Atmosfera rovente sugli spalti del Palazzetto A. Jacopucci, sabato sera, con due tifoserie fantastiche sulle tribune ad accompagnare il derby di alta classifica per la Prima divisione maschile.

A spuntarla ragazzi “ospiti” – per motivi di calendario – della ASD Pallavolo Tarquinia, allenati da mister Emiliano Lamberti, che contro i ragazzi della Top Five Tarquinia Volley, allenati dal mister Fabio Gabrielli, si sono aggiudicati la partita per 3 a 1 guadagnando i 3 punti in palio che valgono anche la testa della classifica.

“Nonostante la tensione da entrambe le parti ne è uscita una grande partita e vanno fatti i complimenti a tutte e due le formazioni in campo. – le parole dell’ASD Pallavolo Tarquinia – Il campionato é ancora lungo, le partite sono tante e il morale é alto”. Prossimo impegno per l’ASD Pallavolo Tarquinia in trasferta contro il Bracciano, mentre i ragazzi di Top Five saranno impegnati a Civitavecchia.