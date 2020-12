Pallavolo, la Maury’s Com Cavi Tuscania batte Palmi (0/3) e sale al terzo posto

Riceviamo e pubblichiamo

Una Maury’s Com Cavi Tuscania in netta crescita impiega poco più di un’ora per avere la meglio di una Pallavolo Franco Tigano Palmi che solo nel primo parziale riesce ad opporsi ai più quotati ospiti. Il Tuscania conquista così la sua quarta vittoria di fila e scala ancora la classifica scavalcando Pineto e attestandosi, con 16, punti al terzo posto. Bene l’intero sestetto con Marsili, ancora una volta tra i migliori in campo, non solo a dettare i ritmi ma anche particolarmente efficace a muro.

Al fischio di inizio Paolo Tofoli schiera la Maury’s Com Cavi Tuscania con Marsili in cabina di regia e Boswinkel in diagonale, Gradi e De Paola bande laterali, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace. Coach Polimeni risponde con Parisi in palleggio Laganà in diagonale, Cormio e Garofalo laterali Porcello e Remo al centro, Carbone libero.

Parte forte Palmi e trova subito il break 6/1. Tofoli ferma il tempo sul punteggio di 8/5. Due muri di Gradi e Marsili e Tuscania si porta in parità 14/14. Per il Tuscania dentro Skuodis per Gradi. Palmi prova l’allungo, ma Tuscania ritrova la concentrazione e si riporta sotto 22/21, Polimeni ferma il tempo. Al rientro Cioffi trova l’ace del pari. Skuodis mette a terra la palla del set-point 23/24. Un’infrazione a muro dei padroni di casa assegna al Tuscania il primo parziale 23/25.

Secondo parziale all’insegna dell’equilibrio 14/14. Diagonale vincente di capitan De Paola, Palmi chiede il time-out 17/18. Al rientro in campo, muro vincente di Marsili 17/19. Trattenuta di Garofalo, Polimeni ferma di nuovo il tempo 17/20. Boswinkel appare incontenibile, Tuscania allunga ulteriormente 17/23. Il coach calabrese prova a scuotere i suoi, dentro Concolino per Laganà. L’ace di Boswinkel chiude il set per gli ospiti 17/25.

Terzo set sulla falsariga del primo con Tuscania che solo verso al metà prova ad allungare grazie ad un attacco vincente di Skuodis 9/13. Negli ospiti, fuori Ceccobello per Catinelli che va al servizio 11/15. Tofoli fa entrare Stamegna per Cioffi per il servizio. Nel Palmi, in campo Raul per Parisi in battuta 16/19. L’ace di Boswinkel conquista il primo match-point per Tuscania. L’attacco vincente di capitan De Paola chiude l’incontro in favore degli ospiti 19/25.

PALLAVOLO FRANCO TIGANO PALMI – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 0/3

(23/25 – 17/25 – 19/25)

Durata set: ‘29, ‘23, ‘22

PALLAVOLO FRANCO TIGANO PALMI: Amato, Porcello 3, Morelli, Zappoli, Limberger, Garofalo 6, Concolino, Parisi 1, Di Carlo, (L2), Cormio 10, Laganà 16, Remo 4, Carbone (L1). All. Polimeni. Ass. Giglietta

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 4, Pace (L), Menichetti, De Paola (cap) 7, Gradi 1, Boswinkel 25, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis 5, Cioffi 9, Ragoni, Ceccobello 7. All. Tofoli. Ass.: Barbanti

Arbitri: Antonio Gaetano e Fabio Scarfò