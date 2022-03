Pallavolo, per la Maury’s Com Cavi Tuscania tre punti preziosi con Volley Marcianise

Riceviamo e pubblichiamo

Al Palajacazzi di Aversa la Maury’s Com Cavi Tuscania si impone 1/3 su una coriacea Volley Marcianise e conquista tre punti importantissimi in chiave play-off a sole due giornate dal termine della regular season. Al termine di due ore giocate punto a punto ad avere la meglio sono i ragazzi di coach Sandro Passaro che si mostrano più determinati nei momenti clou dell’incontro e consolidano così il secondo posto in classifica.

Al fischio di inizio dei signori Dario Grossi e Luca Pescatore Marcianise scende in campo con Antonio Libraro in regia e Enrico Libraro opposto, Tartaglione e Montò di banda, Ndrecaj e Vetrano al centro, Vacchiano libero. La Maury’s Com Cavi Tuscania risponde con Marsili in regia in diagonale con Boswinkel, Stamegna e Marinelli bande laterali, Ceccobello e Menichetti centrali, Prosperi Turri libero.

Primo set: Parte in avanti Marcianise e trova subito il vantaggio 4/1. Errore di Boswinkel, Passaro ferma il tempo 9/1. Attacco vincente di Enrico Libraro 8/6. Va fuori il primo tempo di Ceccobello 10/6. Ancora Enrico Libraro 14/12, Passaro ricorre al secondo time-out. Il muro di Marsili su Enrico Libraro porta il Tuscania sul 14 pari. SI va avanti punto a punto. Attacco vincente di Marinelli 22/23. Boswinkel trova il mani out del muro 23/24, primo set-point per gli ospiti. Lo stesso opposto olandese mette a terra il 23/25 che assegna il parziale alla Maury’s Com Cavi Tuscania.

Secondo set: Parte avanti Tuscania 3/6, Racaniello ferma il tempo. Si va avanti punto a punto con Tuscania avanti 10/11. Attacco vincente di Boswinkel, 19 pari. Tartaglione trova i mani out del muro 21/20. Pallonetto vincente di Stamegna 21/22. Primo tempo di Ndrecaj 23 pari. Attacco vincente di Boswinkel, primo set-point Tuscania 23/24. Errore di Menichetti dai nove metri 24 pari. Muro di Enrico Libraro su Boswinkel, 25 pari. Montò mette a rete dai nove metri 25/26. Muro di Stamegna su Enrico Libraro 26/27. Nel Tuscania Quagliozzi per Ceccobello. Attacco vincente di Boswinkel 26/28, Tuscania si porta sul 2 parziali a zero.

Terzo set: Ancora Tuscania in avanti 1/3. Enrico Libraro chiude una lunga azione 2/3. Muro di Ndrecaj su Stamegna 4/3. Si va avanti punto a punto con Marcianise avanti 8/6. Errore in attacco di Stamegna, Marcianise prova la fuga 11/8. Passaro ferma il tempo. Marcianise sostituisce Tartaglione con Siciliano. Marinelli mette fuori 15/11, Passaro ricorre al time-out. Montò trova il mani out del muro 17/13. Out il primo tempo di Menichetti, 20/14. L’attacco di Tartaglione finisce in rete, Racaniello ferma il tempo 22/18. L’attacco di Ceccobello è fermato dal nastro, Marcianise accorcia 25/19.

Quarto set: Parte forte Tuscania, Boswinkel mette a terra il 1/6. Racaniello ferma il tempo. Si va avanti punto a punto con Tuscania sempre avanti 8/12. Ace di Siciliano 12/14, Passaro ferma il tempo. Muro di Montò su Boswinkel 13/14. Attacco vincente di Marinelli 14/16. Ace di Marinelli 16/19. Out l’attacco di Boswinkel, Passaro chiede il video-check per tocco a muro: le riprese confermano il punto a Marcianise 17/19. Boswinkel trova il mani out del muro 18/21. Ancora l’opposto olandese 18/22. Accorcia Marcianise con Montò 20/22, Passaro ferma il tempo. Boswinkel mette a terra il 22/24, primo match ball Tuscania. Errore di Quagliozzi dai nove metri 23/24. Il pallonetto vincente di Boswinkel chiude il match 23/25.

VOLLEY MARCIANISE – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 1/3

(23/25 – 26/28 – 25/19 – 23/25)

Durata: ’29, ’32, ’26, ’30

Arbitri: Dario Grossi e Luca Pescatore entrambi di Roma

Volley Marcianise: Siciliano 1, Vetrano 8, Vacchiano (L1), Faenza, Tartaglione 16, Libraro E. 15, Libraro A., Ndrecaj 9, Cucino, Carelli, Montò 16, Bizzarro (L2).

All. Racaniello, Ass. Cucciniello.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 9, Marsili, Menichetti 8, Della Rosa, Boswinkel 38, Catinelli, Rossatti, Ceccobello 7, Quagliozzi, Marinelli 15, Sandu, Turri Prosperi (L).

All. Passaro. Ass. Barbanti.