Pallavolo Tarquinia, al via i Campionati di Terza Divisione

Riceviamo e pubblichiamo

Conclusi brillantemente i Campionati Under, l’A.S.D. Tarquinia si accinge alla sfida della Terza Divisione U14, U16 e U17; «quest’anno sportivo – dichiara il Presidente Antonio Lamberti – si è partiti con un programma un pochino in salita, con molti ragazzi ai primi passi in questa nostra bella disciplina; per consolidare le formazioni, abbiamo quindi deciso di continuare con la Terza Divisione; molte squadre hanno già dato filo da torcere agli avversari, ma con i nostri allenatori, che seguono gli atleti con singolare solerzia, ci auguriamo di raggiungere altri ottimi risultati». Due gli incontri già disputati dalla compagine Under 16, il primo in trasferta ad Anguillara Sabazia e il secondo in casa contro il Bracciano: due punti guadagnati, in un Campionato che si prospettava più abbordabile. Buona anche la performance delle ragazze dell’U14 nel primo incontro con VBC Viterbo Gialla domenica 19 marzo; il coach Fabio Angelucci: «Nei primi due set è scesa in campo una formazione quasi totalmente rinnovata: ragazze che, pur non avendo grande esperienza, hanno dimostrato di saper controllare il campo e rispondere bene alle giocate avversarie. Nel terzo set abbiamo effettuato dei cambi e, con carattere e caparbietà, abbiamo rimesso in discussione un esito che sembrava scontato; al Tie break è mancata soltanto la soddisfazione finale della vittoria. Plauso alle protagoniste; Matilde Felici, capitano, Matilde Bandiera, Giada Blanchi, Viola Bracci, Anna Farroni, Helena Gentili, Audrey Marini, Margot Pimpinelli, Elisa Propeti, Loretta Rezzonico, Irene Rinalducci, Virginia Tornatora».

Formazione in parte rinnovata anche per la Prima Divisione Femminile, alle prese con la quindicesima di campionato contro il Naturbelle di Civitavecchia: «Partita con molti errori da parte di entrambe le squadre – il tecnico Massimo Pastore – dovuti certamente al particolare perido dell’anno, con gite scolastiche e settimane bianche che hanno interrotto la necessaria continuità degli allenamenti. Questo però mi ha spinto a provare nuove soluzioni, a saggiare atlete Under che, scese in campo, hanno manifestato buone prospettive. Torniamo a casa senza bottino, sconfitti per 3-1, un punteggio a cui non siamo abituati». Nefasta Centumcellae, che rovina la festa anche sabato 18 marzo al maschile in serie D allenato da Emiliano Lamberti; il commento della partita al giovane palleggiatore Manuel Ara, anno 2000, che divide i suoi pomeriggi tra la palestra e l’università della Tuscia: «Abbiamo avuto difficoltà nel finalizzare l’attacco e la battuta, non siamo stati in grado di entrare in partita, peccato! Ci aspettavamo di più, perché in allenamento avevamo provato nuovi schemi con ottimi risultati, e speravamo di ripetere le efficaci giocate di domenica scorsa.Ora dobbiamo concentrarci per le prossime giornate, sperando di ottenere i risultati sperati». Incrociamo le dita per il prossimo week end, con le partite in casa dell’Under 14, della Prima Divisione e della serie D, e il raduno dei piccoli dell’S3 nella giornata di domenica mattina.