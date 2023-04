Pallavolo Tarquinia, la Prima Divisione femminile continua la scalata alla vetta

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Solida la compagine femminile della prima squadra della Pallavolo Tarquinia che, sabato 25 marzo, mette a segno l’ennesima vittoria in casa contro il Nepi, con parziali 26/24, 25/23, 25/23. Il tecnico Massimo Pastore: «Una vittoria sofferta, dove ogni set è stato combattuto fino alla fine. Si è visto il lavoro fatto in settimana, soprattutto con i centrali; superlativa la prova del nostro capitano Letizia Biagiola che, in attacco, ha dimostrato di essere uno dei “posti 4” più forti di questa Prima Divisione». In campo con Letizia: Giulia Biagiola, Greta Cristofori, Gaia Ferretti, Beatrice Sacconi, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Miriam Parrano, Susanna Benedetti, Loretta Rezzonico.

Trionfo anche per l’Under 14 nel campionato di Terza Divisione, 3-0, sabato 29 contro il Ronciglione, con parziali 25/20, 25/8, 25/21; all’arbitraggio la nostrana Camilla Eichel, che ci rilascia le sue impressioni: «Ottima prestazione per questa squadra: partita bella da vedere e da valutare; molto interessanti alcuni scambi, inaspettati in atlete così giovani. Come esperienza all’arbitraggio è stata positiva: animi pacati, nessuna situazione di contrasto, anche grazie all’aiuto degli allenatori e di tutti gli assistenti». In campo: Anna Farroni, Giulia Mazzacane, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Alice Azzi, Helena Gentili, Margot Pimpinelli, Elisa Propeti, Matilde Felici, Loretta Rezzonico, Virginia Tornatora, Emma Marcenaro, Viola Bracci, Giada Blanchi, Rachele Petreti.

L’Under 17 mercoledì 22 marzo, nel primo incontro del Campionato di Terza Divisione, sul campo del Caprarola, conquista un punto: 3-2 con parziali 17/25, 25/23, 18/25, 25/13, 15/10. In squadra Fulvio Nardecchia, Stefan Valentin Onu, Luca Rezzonico, Emanuele Piferi, Luca Leoncelli, Francesco Savoretti, DavideScirocchi, Simone Viola, Daniele Ayala, Michele Valerioti.

Fermi a 11 punti i giovani della Serie D in casa contro l’Ascor-Egan, seconda in classifica; 0-3 con l’amarezza per un gioco mancato e una prestazione al di sotto dello standard. In campo Marco Lamberti, Paolo Contestabile, Alessio Solustri, Fabio Ceccarini, Giorgio Meloni, Manuel Ara, Alessandro Carducci, Leonrado Sommese, Besir Suljejmani, Francesco Maltese, Matteo Pestelli. A riposo da molte settimane le piccole dell’Under 13: ma anche per loro è arrivato il momento di riprendere la divisa, con il Campionato Terza Divisione Under 13 alle porte.