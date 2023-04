Pallavolo Tarquinia, vittorie per le prime squadre: ecco tutti i risultati

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Con secco 3-0 sull’Asd Pallavolo Civitavecchia, l’Asd Pallavolo Tarquinia Prima Divisione Femminile si aggiudica l’ultima partita del Campionato, confermando la solidità di una compagine che può contare su brillanti giovani promesse del Volley; in campo sabato sono scese in campo le atleti titolari, poi le riserve, fino al bacino dell’Under 14. Trentacinque i punti conquistati, terzo posto parimerito con il Monterosi, sfiorata per un soffio la promozione in Serie D, in una stagione che puntava alla salvezza, dopo la promozione lo scorso anno dal campionato cadetto. Il tecnico Massimo Pastore: «Sono in parte contento per l’ottimo risultato raggiunto, sempre tra le prime tre del campionato, però credo che con un po’ più di tenacia si poteva accedere ai playoff per la serie D; nell’ultimo periodo non siamo stati brillanti come nella prima fase: forse ci siamo un po’ adagiati sui risultati ottenuti. Felice oggi per aver fatto debuttare alcune ragazze dell’u14! Ora testa nella preparazione del team per la prossima stagione». In campo: Letizia Biagiola, Giulia Biagiola, Greta Cristofori, Gaia Ferretti, Beatrice Sacconi, Erika Zamboni, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Giulia Mazzacane, Susanna Benedetti, Irene Rinalducci, Loretta Rezzonico.

A vincere anche la Serie D Maschile, domenica 16 aprile contro il Frascati Volley Club, in un match che sembrava perduto, con il pubblico che gremiva gli spalti e incitava i suoi; il commento del capitano Marco Lamberti e del centrale Fabio Ceccarini: «Nei primi due set eravamo nervosi, contratti: abbiamo commesso errori evitabili. Poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che potevamo trovare la grinta giusta, che non dovevamo mollare; il terzo set è stato il nostro, il quarto anche, con l’adrenalina che impazzava, 30/28; al tie break non abbiamo deluso, 15/12, e abbiamo regalato la vittoria a tutti i tifosi accorsi a sostenerci: il nostro successo è anche merito dei tanti appassionati che esultavano».

Per i campionati di Terza Divisione, affermazione dell’Under 16 in trasferta a Ronciglione mercoledì 12 aprile, in una partita dal fiato sospeso: «In risposta all’assenza di molte titolari – il libero Matilde Felici – sono stati necessari dei cambi di ruolo: abbiamo sbagliato qualche posizione e questo ci ha fatto perdere punti; tuttavia nei primi due set siamo ruscite a limitare gli errori, ma nel terzo abbiamo perso la concentrazione, permettendo alle nostre avversarie di recuperare: forse credevamo di aver la vittoria in tasca! Il set successivo però è stato il nostro, 20/25; 1-3: vittoria per noi». In campo con Matilde: Stella Sabbatini, Miriam Parrano, Camilla Eichel, Irene Rinalducci, Anna Farroni, Loretta Rezzonico, Susanna Benedetti, Giulia Mazzacane.

Vola al primo posto in classifica l’Under 14 nel Campionato di Terza Divisione domenica 16 aprile, con un tormentato 3-2 contro Vbc Viterbo Gialla; «il primo set lo abbiamo perso – il centrale Susanna Benedetti – molti gli errori in ricezione, subivamo la pressione del Viterbo; nel secondo set abbiamo moltiplicato le armi sfruttando gli attachi dal centro; anche i block sono andati in porto, complice la rete che, ancora per pochi mesi, è 2,15. Il terzo set non è andato, nel quarto abbiamo fatto dei cambi; al tie-break la vittoria, coronata dal mio fortunoso ace al 15». In squadra con Susanna: Anna Farroni, Irene Rinalducci, Helena Gentili, Giulia Mazzacane, Matilde Felici, Margot Pimpinelli, Loretta Rezzonico, Virginia Tornatora, Matilde Bandiera, Giada Blanchi, Audrey Marini, Emma Marcenaro, Viola Bracci.

Fermata l’Under 17 Maschile dall’Anguillara nell’infrasettimanale di giovedì 13 aprile; 1-3, con un secondo set che lascia l’amaro in bocca; il commento al giovanissimo Simone Viola, anno 2010, di ruolo centrale, già con esperienza al CQT: «Giovedì purtroppo abbiamo subito una sconfitta, ma credo che se avessimo sfruttato al meglio tutte le nostre potenzialità, il risultato sarebbe stato sicuramente diverso: dobbiamo crederci di più! È una delle mie prime esperienze in partita perché gioco con dei ragazzi più grandi e questo per me è un forte stimolo». In squadra con Simone: Fulvio Nardecchia, Luca Leoncelli, Stefan Valentin Onu, Emanuele Piferi, Luca Rezzonico, Francesco Savoretti, Davide Scirocchi, Federico Piras, Michele Valerioti, Daniele Ayala, Simone Angelucci, Niccolò Bordo, Tommaso Sacconi.

Ha concluso la settimana sportiva di volley il concentramento dello Spike S3 domenica mattina a Civitavecchia, terza uscita per i trenta bambini della Asd Pallavolo Tarquinia, allenati da Mr Emiliano Lamberti e Mr Marco Lamberti: «Una mattinata dove tutti bambini si sono divertiti moltissimo: hanno giocato alla grande e speriamo di vedere alcuni del secondo livello, nelle file della nostra Under 12 – 3vs3 o in Under 13. Un ringraziamento particolare ai ragazzi della Serie D Alessio Solustri, Fabio Ceccarini e Francesco Maltese, che ci supportano costantemente; non resta altro ora che prepararci per il concentramento del 30 aprile a casa nostra, in un’altra giornata all’insegna dello Sport, della Squadra e della Schiacciata: S3!».