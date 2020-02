Parigi, il 7 marzo l’apertura serale gratuita del Louvre

Sabato 7 marzo 2020, il Louvre torna ad aprire le sue porte sino alla notte, rinnovando l’iniziativa avviata lo scorso anno durante la quale è possibile visitare il museo, osservare i capolavori e sperimentare, prenotando, attività non comuni accessibili.

Durante queste aperture gratuite serali si può accedere gratuitamente a gran parte del museo, ammirando i capolavori del Louvre come Le Nozze di Cana, la Nike di Samotracia, la Venere di Milo, la Libertà che guida il popolo di Delacroix, La Zattera di Medusa di Géricault e, naturalmente, la Mona Lisa di Leonardo Da Vinci.

Per ulteriori occasioni di interesse, anch’essi gratuiti, ma a posti limitati, nell’ala Richelieu, bisogna prenotare i biglietti: spettacoli di danza, visite guidate, concerti, laboratori gratuiti per bambini e adulti, un angolo lettura e un’area giochi da tavolo sono alcune delle iniziative che animeranno la serata. Con questi appuntamenti, il Louvre vuole far tornare tra le sue sale giovani e famiglie.