Parigi, la Tour Eiffel non riaprirà il 19 maggio

Mentre la vaccinazione procede a buon ritmo, a Parigi si attende con impazienza la data del 19 maggio, che segna l’inizio della seconda fase del piano di riapertura elaborato dal governo e segna un marcato inizio verso il ritorno alla normalità. Dopo 6 mesi di chiusura, le terrazze di bar, caffè e ristoranti potranno tornare ad accogliere clienti, mentre la vita culturale della capitale potrà ripartire e il coprifuoco sarà posticipato alle 21.

La data segna anche l’inizio della riapertura di musei e monumenti. Questi ultimi a loro volta annunciano le loro date di riapertura, alcune delle quali posticipate di qualche giorno rispetto al 19 maggio. Ma per quanto riguarda la Torre Eiffel? Il monumento emblematico della capitale non potrà essere preso d’assalto il 19 maggio e per una buona ragione: in previsione delle Olimpiadi del 2024, il monumento simbolo di Parigi si sta “rifacendo il trucco” e sarà ridipinta in oro, il colore che mostrava all’inizio del XX secolo. Per il momento non è stata indicata alcuna data di riapertura, quindi bisognerà avere pazienza!