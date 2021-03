Parigi torna a parlare di mostre: inaugurata ieri un’esposizione di gatti giganti in bronzo di Geluck all’aria aperta sugli Champs Elysées

All’aria aperta, gratuita e accessibile a tutti… Ecco una mostra che ha tutti i requisiti per essere goduta anche in questi tempi di distanziamento e restrizioni! Ieri, venerdì 26 marzo, a Parigi è stata inaugurata, sugli Champs-Élysées, una grande esposizione con venti sculture monumentali in bronzo del famoso “Chat” di Philippe Geluck.

Ciascuna alta 2 metri e 70, le venti sculture raffigurano il famoso gatto di Geluck in varie rappresentazioni e posizioni inaspettate e incredibili: suona il flauto dolce con un tronco d’albero, balla in tutù, suona nell’orchestra, ecc. Gli enormi gatti in bronzo saranno visibili sino al 9 giugno sugli Champs-Élysées. I felini intraprenderanno quindi un grand tour in Francia e in Europa; La mostra concluderà la sua passeggiata a Bruxelles, dove sarà installata nel Parco Reale in occasione dell’inaugurazione del Museo del Gatto e del Disegno dell’Umorismo prevista per il 2024.

“Attraverso questi venti pezzi, spero di portare gioia, risate e una certa poesia surrealista al pubblico”, confida Philippe Geluck, protagonista anche di una mostra all’interno della galleria Huberty & Breyne, su avenue Matignon: in attesa di poter riaprire i battenti al pubblico, la galleria, specializzata in fumetti, offre da ieri 26 marzo la possibilità di godersi virtualmente la mostra dal proprio sito, per poi tornare al formato fisico non appena la situazione lo permetterà. La mostra è un dietro le quinte dell’esposizione principale, attraverso i disegni preparatori che sono stati utilizzati per realizzare le sculture e alcuni bronzi nel formato originale (50-60 cm). La mostra dovrebbe anche permettere di scoprire dipinti e disegni di grande formato del gatto belga più famoso del mondo.

Mostra all’aperto « Le Chat déambule »

Avenue des Champs Élysée, 75008 Parigi

Dal 26 marzo al 9 giugno 2021

Galleria Huberty & Breyne

36 avenue Matignon, 75008 Parigi

Dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 19:00

Online o dalla riapertura di gallerie d’arte a Parigi e fino al 5 giugno 2021

www.hubertybreyne.com