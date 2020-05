Parigi, una mascherina in tessuto offerta agli abbonati Navigo

Da quando è stato riaperto il trasporto pubblico a Parigi, indossare una maschera è obbligatorio per proteggere se stessi e gli altri dal Covid-19. Quindi per tutti gli abbonati Navigo, Ile de France Mobilités offre una mascherina in tessuto lavabile e riutilizzabile: per ottenerla, bisogna rivolgersi alla stazione RATP, SNCF o OPTILE abituale di sapere dove ottenere la propria mascherina su semplice presentazione del pass Navigo.

Come ricordato, è richiesto di limitare il più possibile gli spostamenti con i mezzi, prediligendo il camminare o l’andare in bicicletta ai trasporti pubblici e calcolando gli orari per evitare ove possibile le ore di punta. Per chi è comunque obbligato a prendere il trasporto, c’è come detto l’obbligo di indossare la mascherina. Per questo motivo, Ile de France Mobilités ha ordinato oltre 2 milioni di mascherine che verranno distribuite agli abbonati Navigo.