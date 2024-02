parliamone: lextra.news apre una stagione di interviste in vista dei turni elettorali

Apriamo la stagione politica che porta al triplice turno elettorale: in poche settimane, in primavera, i tarquiniesi andranno alle urne tre volte prima per l’università Agraria, quindi per Comune e Parlamento Europeo.

Da oggi lextra.news è a disposizione di personaggi politici, rappresentanti di partito o associazioni, amministratori o ex amministratori e in generale di chiunque sia coinvolto nella vita politica che orbita attorno a Tarquinia per delle interviste che trattino i temi del presente e futuro cittadino.

In un periodo in cui si parla quasi solo di strategie, alleanze e candidature, sportiamo l’attenzione su idee, programmi e prospettive. Chiunque voglia può contattarci sui social o via mail: redazione@lextra.news. Concorderemo un appuntamento per un’intervista in cui le domande, naturalmente, le decidiamo noi!