“Passione Argentario”, ecco le date di programmazione dello speciale in TV e dove vederlo

Riceviamo e pubblichiamo

“Passione Argentario” è lo speciale realizzato da Arezzo Tv che andrà in onda nel prossimo week end di Ferragosto. Un racconto dedicato interamente al territorio di Monte Argentario, che con immagini ed interviste mette in luce tutta la vivacità e la bellezza che il Promontorio offre in questo periodo. Uno spazio dello speciale è dedicato alla mostra “Palio, storia e passione” in corso alla Fortezza Spagnola che, insieme alle immagini di repertorio a disposizione della tv, rievocherà storie e tradizioni del Palio Marinaro.

Lo speciale andrà in onda non solo su Arezzo TV, ma anche sul canale satellitare che solitamente trasmette la diretta del Palio.



Questa la programmazione nel dettaglio :

Satellite 839 (bouquet in chiaro di SKY)

giovedi 13 agosto ore 12,30 – 14,00

venerdì 14 agosto 12,30 -14,00 19,30 – 21,00

sabato 15 agosto 12,30 -14,00 20,30 – 22,00

Digitale terrestre ch 214 di Arezzo Tv

Nei giorni 13, 14, 15 e 16 agosto alle ore 7,30 – 15,15 – 23,00 in più il giorno di Ferragosto anche alle ore 19,00