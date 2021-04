“Passione per la materia”:a San Paolo un percorso nella scultura italiana con l’Istituto Italiano di Cultura

L’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo organizza “Passione per la materia. Un percorso nella scultura italiana”, corso online con il Professor Luciano Migliaccio e il Professor Simone Floridia. Lo comunica aise.it.

Il corso, che si articola in sette incontri, è gratuito e in lingua portoghese. Gli incontri si terranno online sulla piattaforma Zoom nelle date indicate sotto alle 16:00 di San Paolo (le 21 in Italia). È possibile iscriversi fino alle ore 10 del 12 aprile compilando il modulo pubblicato sul sito dell’IIC.

Si comincia il 14 aprile con “La scultura etrusca e romana e Arturo Martini”; seguiranno gli appuntamenti del 28 aprile su “Donatello e Giacomo Manzù”; del 5 maggio su “Leonardo, Michelangelo e Lucio Fontana”; del 12 maggio su “Gian Lorenzo Bernini e Jago”; del 19 maggio su “Antonio Canova e Marino Marini”; del 26 maggio su “Umberto Boccioni e Arnaldo Pomodoro” per concludere il 9 giugno con “Medardo Rosso e Mimmo Paladino”.

Luciano Migliaccio è Professore di Storia dell’Arte presso il Dipartimento di Storia dell’Architettura e Estetica del Progetto della Faculdade de Arquitetura e Urbanismo della Università di San Paolo. Simone Floridia è laureato in storia dell’arte presso l’Università Cattolica di Milano e si è specializzato in Patrimonio storico artistico e architettonico presso l’Università di Udine. In Brasile ha collaborato con USP, IPHAN, ICIB, UNIFESP, MASP, UNIPLAN, UNISANTOS.