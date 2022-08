Per BolsenArte Music Festival il Duo Stocchi in concerto￼

Riceviamo e pubblichiamo

Per BolsenArte Music Festival, il Piccolo Teatro Cavour, sabato 6 agosto, alle 21,30, apre le porte al Duo Stocchi che si esibirà in un concerto di pianoforte e violino. Attivo da circa 10 anni, il Duo Stocchi propone un programma molto ricercato che difficilmente si ascolta nelle sale da concerto. Lo spettacolo è incentrato su un repertorio di sonate antiche per violino, ma rivisitate da autori di epoche posteriori come J. M. Leclair: sonata in re maggiore “Tamburino”; G. Tartini/ E. Sauret: sonata in sol minore “Didone abbandonata”; A. Vivaldi/O. Respighi: sonata in re maggiore; A. Corelli/F. David: La follia. La manifestazione, diretta dal maestro Francesco Traversi, è ideata e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena e gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e dell’Associazione 100 Città in Musica. Per informazioni sugli spettacoli, a ingresso libero, è possibile chiamare lo 0761 799923/795412 o scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.