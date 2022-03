“Per un mare più bello”: domenica 13 marzo l’iniziativa ambientale sulla spiaggia di Montalto di Castro

Riceviamo e pubblichiamo

Prenderà il via domenica 13 marzo l’iniziativa ambientale “Per un mare più bello” organizzata dal quotidiano online EtruriaOggi con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e la delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Montalto di Castro. L’appuntamento è alle ore 9:30, presso la spiaggia del Sanguinaro (parcheggio di Via Torre Marina a Montalto Marina), per iniziare la pulizia di quel tratto di arenile dove c’è una concentrazione maggiore di rifiuti plastici.

All’evento, con il prezioso supporto del Comune, della ditta Paoletti Ecologia ed Etambiente Spa, della Prociv Arci Vulci I, parteciperanno associazioni, comitati e cittadini che vogliono collaborare a rendere il litorale di Montalto di Castro un luogo più pulito sia in vista della prossima stagione estiva, sia per contribuire soprattutto con azioni concrete a diffondere la cultura del rispetto ambientale. Verranno distribuiti sacchi dell’immondizia (escluso guanti e mascherine) per iniziare la raccolta che verrà poi conferita dalla ditta di smaltimento rifiuti. La manifestazione è aperta a tutti.