Piattoriccomicificco fa 3 milioni: si chiude alla grande il 2024 per il foodvlog “stellato”

Riceviamo e pubblichiamo

Di ritorno dal “sogno americano”, dopo aver percorso le chilometriche vie di Manhattan, assaporato i gusti più esclusivi della Grande Mela e vissuto momenti iconici, Piattoriccomicificco torna a casa con una grande novità: ben 30.000 followers su Instagram e oltre 3 milioni di visualizzazioni.

Esattamente un anno fa, sul canale YouTube di Piattoriccomicificco, veniva condivisa una prima esperienza gastronomica che avrebbe aperto le porte ad un mondo incredibilmente…gustoso. Da quel momento, il food vlog non si è più fermato, facendo del 2024 un anno ricco di successi, scoperte gastronomiche sorprendenti e una community stupenda sempre più in crescita.

La prima tappa dell’avventura newyorkese ha avuto come protagonista il tacchino: i cacciatori di stelle sono volati fino in America proprio il Giorno del Ringraziamento, per vivere da protagonisti una delle feste più sentite dal popolo americano. Così, giunti all’Hudson Yards in un gelido 28 novembre, Piattoriccomicificco ha vissuto in grande stile il tradizionale pranzo del Thanksgiving Day all’interno di una location spettacolare: il Peak di New York. Qui, un menu ricco di colori ha dato vita ad un vero viaggio sensoriale all’interno della tradizione americana con un tocco di alta cucina e una vista spettacolare dal 101° piano su tutta Manhattan.

Camminando sulla “Walk of Fame” del gusto degli States, proseguendo tra le inconfondibili vie della “Città che non dorme mai”, giunti a Times Square una sorpresa esplosiva: i volti del trio di Piattoriccomicificco sugli schermi Billboard della piazza più famosa del mondo!

Tutto questo è solo il preludio di un viaggio incredibile che avrà come obiettivo quello di realizzare delle guide gastronomiche interattive nelle principali capitali del gusto che accompagneranno l’apertura di un Food Travel Blog con consigli, guide interattive, e anche esperienze virtuali per vivere in realtà virtuale alcune delle location più esclusive mai visitate.

Dopo poco più di anno dall’apertura del canale, il successo di Piattoriccomicificco è arrivato letteralmente alle “stelle” e nel 2025, si prefigge di andare anche oltre superando i 3 milioni di visualizzazioni raggiunte fino adesso.

A chiudere l’anno 2024 una speciale cena dentro uno dei ristoranti più iconici in Italia, capitanato dal grande Chef Marco Sacco, che ha aperto le porte a Piattoriccomicificco del suo Piccolo Lago. Una serata magica a porte chiuse con il ristorante 2 stelle Michelin aperto solo per i “cacciatori di stelle”. Un’esperienza unica ed esclusiva che tutti i followers potranno vivere, comodamente seduti allo chef table dello chef Sacco, per l’ultima puntata dell’anno, una puntata da non perdere.