Piattoriccomicificco vola a New York per una guida interattiva oltreoceano

Riceviamo e pubblichiamo

Piattoriccomicificco prepara le valigie per volare fino a New York! Avete sentito bene, il “temibile trio” di cacciatori di stelle arriva anche in America, dove darà vita ad una nuova serie di vlog interamente dedicata alla Grande Mela.

Novembre, è il mese in cui New York diventa ancora più magica, con un mix di energia metropolitana e atmosfera autunnale perfetti per fare da sfondo al nuovo viaggio enogastronomico del food vlog italiano.

Piattoriccomicificco, che fonda la sua missione sulla ricerca dei migliori ristoranti stellati (e non) del mondo, e le esperienze culinarie più esclusive, parte per questa avventura alla scoperta delle particolarità gastronomiche di una delle città più emblematiche del mondo.

Il viaggio sarà interamente dedicato alla realizzazione di una guida gastronomica interattiva su New York, preludio di diverse altre guide che riguarderanno anche Dubai, Roma, Parigi, Londra e altre capitali del gusto in giro per il mondo.

E quale periodo migliore se non quello del Giorno del Ringraziamento per scoprire solo il meglio del gusto che ha da offrire Manhattan?

Infatti, una piccola anticipazione rivela due tappe fondamentali del “sogno americano” di Piattoriccomicificco: il trio di food vlogger, proprio nel Giorno del Ringraziamento, parteciperà sia al Friendsgiving che al Thanksgiving.

Il Friendsgiving, festa di recentissima ideazione, se pensiamo che il termine è stato ufficialmente coniato nel 2007, è un pranzo a tema Ringraziamento che viene consumato genericamente prima della cena, riunendo esclusivamente un gruppo intimo di amici. Pensato per tutti coloro che non possono raggiungere la famiglia il 28 Novembre, facendolo diventare in realtà un appuntamento fisso per i cittadini americani, che spesso si aggiunge alla cena del Ringraziamento vera e propria.

Quest’ultima non ha bisogno invece di presentazioni: una delle celebrazioni più amate e sentite dagli americani dove il pasto ruota attorno ad un prezioso ingrediente, il tacchino.

Piattoriccomicificco, vivrà così da protagonista uno dei momenti gastronomici più attesi del calendario americano per condividerlo con i propri followers e tutta la straordinaria community sempre più in crescita, ovviamente in alcune delle location e ristoranti più esclusivi dell’isola di Manhattan.

Il viaggio negli States sarà anche una grande opportunità per andare alla ricerca dei migliori “grandi classici”: dagli Hamburger alla Pizza, dallo Street Food all’American Breakfast.

Percorrendo le chilometriche vie della metropoli passando per Times Square, attraversando il maestoso Central Park e setacciando ogni angolo di Manhattan, riusciranno i tre cacciatori di stelle a trovare il miglior cibo della “città che non dorme mai”?