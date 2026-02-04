Pitigliano, al Teatro Salvini arriva “Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti”

Prosegue al Teatro Salvini di Pitigliano la stagione teatrale Connessioni con il terzo spettacolo in cartellone, in programma domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18.00. In scena arriva Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti, una produzione che intreccia teatro, letteratura e comicità, proponendo al pubblico un’esperienza dinamica e adatta a spettatori di tutte le età.

Un viaggio ironico nella storia della letteratura mondiale

Ispirato all’idea originale di Reed Martin e Austin Tichenor, lo spettacolo affronta una sfida volutamente impossibile: condensare l’intera storia della grande letteratura mondiale in appena 90 minuti. Attraverso una sequenza serrata di scene, citazioni e ribaltamenti comici, il pubblico viene accompagnato dai classici dell’antichità ai grandi romanzi moderni, passando per Shakespeare, Dante, Cervantes e molti altri. Ne nasce un omaggio leggero ma intelligente al potere delle storie e alla capacità del teatro di reinventare i linguaggi culturali.

Teatro e formazione, prevista anche la replica per le scuole

Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti è uno spettacolo pensato per dialogare con pubblici diversi, dagli appassionati di letteratura a chi si avvicina al teatro con curiosità. La stagione Connessioni è promossa con il contributo del Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini APS, ed è organizzata da AdArte Spettacoli. È inoltre prevista una replica mattutina per le scuole nella giornata di lunedì 9 febbraio. Il calendario della rassegna proseguirà sabato 7 marzo 2026 alle ore 21.00 con SCOOP (Donna Sapiens) con Giobbe Covatta.