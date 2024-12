Pitigliano celebra il Natale con il Presepe Vivente: tre appuntamenti per rivivere la Betlemme di 2000 anni fa

Torna a Pitigliano il tradizionale Presepe Vivente, con tre appuntamenti in programma giovedì 26 dicembre alle ore 16, lunedì 30 dicembre e venerdì 3 gennaio. L’evento, che si svolgerà lungo via Aldobrandeschi e i vicoli paralleli, vedrà la partecipazione di quaranta figuranti impegnati a ricreare le atmosfere della Betlemme di duemila anni fa. Tra le rappresentazioni, le antiche professioni come il falegname, il fabbro, il venditore di formaggio e chi prepara pane e polenta. Il percorso sarà arricchito da punti ristoro dove sarà possibile gustare specialità come frittelle e vin brulé.

Un evento tra fede e tradizione

Il Presepe Vivente di Pitigliano è promosso dalla Società San Vincenzo de Paoli in collaborazione con la parrocchia di Pitigliano, Promofiter e la Proloco l’Orso. L’ingresso all’evento è libero, rendendolo accessibile a tutti coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera natalizia del borgo.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale

Claudia Elmi, assessore al Turismo, ha espresso gratitudine verso i partecipanti: “Ringraziamo di cuore tutti i figuranti che daranno vita anche quest’anno a un meraviglioso Presepe Vivente così come è stato nelle scorse edizioni. Attendiamo a braccia aperte i visitatori che lo renderanno ancora più speciale con la loro presenza.”