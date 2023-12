Pitigliano, entro il 31 dicembre va presentata la domanda per ottenere il contributo sulle spese di riscaldamento

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Il Comune di Pitigliano ha stanziato 15mila euro per sostenere le famiglie più bisognose con un contributo una tantum sulle spese di riscaldamento. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2023 utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito del Comune. L’invio deve essere fatto per PEC alla mail comune.pitigliano@postacert.toscana.it in alternativa la domanda può essere consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.

“E’ una misura che ripetiamo e sosteniamo anno dopo anno, – afferma Serena Falsetti, assessore comunale alle Politiche Sociali – frutto di una scelta politica convinta, poiché anche se finiscono le situazioni emergenziali, purtroppo, rimangono le sofferenze di chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso anche quest’anno di riservare un’attenzione particolare alle famiglie più in difficoltà. A Natale vogliamo dare un segnale di vicinanza soprattutto a loro.”

Possono accedere al contributo i soggetti residenti nel Comune di Pitigliano aventi ISEE in corso di validità non superiore ai 10mila euro. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. Il contributo è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia e determinato nella misura di: 250,00 una tantum per famiglie con 1 componente; 300 euro per famiglie con 2 componenti; 350 euro per famiglie con 3 componenti; 400 euro con 4 componenti;450 euro con 5 o più componenti.

Le domande saranno accolte fino all’esaurimento dell’importo stanziato. L’importo del contributo assegnato sarà erogato in un’unica soluzione sul conto corrente dichiarato dal richiedente in sede di presentazione della domanda, secondo l’ordine crescente di Isee.

A parità di Isee verrà data priorità ai nuclei familiari con più componenti e, in via residuale, all’ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’Ente.

Qualora la disponibilità complessiva risulti essere superiore all’ammontare delle richieste, l’importo residuo verrà ripartito proporzionalmente in base al numero dei componenti di ogni famiglia richiedente.

Allegati obbligatori per la domanda: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità e certificazione ISEE in corso di validità.



Per informazioni è possibile contattare il seguente numero: 0564/ 616322 int.9, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Il modulo di domanda è scaricabile al seguente link: https://www.comune.pitigliano.gr.it/index.php?T1=1&T2=1667