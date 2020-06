Pitigliano, il Comune ottiene 45mila euro dalla Regione per la palestra della scuola media

Riceviamo e pubblichiamo

Doppio finanziamento ottenuto dal Comune di Pitigliano con la partecipazione del bando regionale sull’efficientamento energetico: dopo i 126mila euro erogati dalla Regione per intervenire sulla scuola elementare, è scorsa la graduatoria ed è stato finanziato con 45mila euro anche il progetto di efficientamento energetico che riguarderà la palestra della scuola media.

“Abbiamo partecipato al bando un paio di anni fa – spiega Serena Falsetti, assessore comunale all’Ambiente – con due progetti che riguardavano l’efficientamento energetico della scuola elementare e della palestra della scuola media di Pitigliano. E in questi giorni è arrivata la comunicazione del secondo finanziamento. Siamo uno dei pochi Comuni ad aver ottenuto sullo stesso bando il contributo su due distinti progetti. Avere delle progettualità pronte e presentarle ai bandi significa creare valore aggiunto sul territorio, in quanto mettendo di propria parte 25mila euro, il Comune riesce a fare un lavoro da 70mila euro sulla palestra della scuola media, grazie al finanziamento regionale di 45mila euro. Gli interventi riguarderanno prevalentemente la sostituzione degli infissi e in parte l’impianto di riscaldamento ormai obsoleto, andando a risolvere il problema degli ambienti, dove i ragazzi svolgono sport, che in inverno, nonostante i riscaldamenti siano in funzione, sono sempre piuttosto freddi, per via della dispersione termica. Con questo intervento investiamo sulla scuola e sullo sport garantendo maggiore comfort alla comunità scolastica, ma anche sull’ambiente, puntando sulla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.”