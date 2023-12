Pitigliano presenta “Incontri”, la nuova stagione teatrale. Dal 6 dicembre la vendita degli abbonamenti

Il Comune di Pitigliano ha annunciato con entusiasmo la presentazione della stagione teatrale 2024 denominata “Incontri”, che si svolgerà al Teatro Salvini da gennaio ad aprile. Cinque spettacoli di grande qualità saranno presentati, e la vendita degli abbonamenti inizierà il 6 dicembre, proseguendo fino al 19 gennaio presso il Foyer del Teatro di Pitigliano.

La stagione teatrale è promossa dal Comune in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini, e il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura, ha commentato: “Grazie all’impegno convinto del Comune di Pitigliano e alla grande esperienza di Ad Arte Spettacoli presentiamo anche quest’anno una stagione teatrale di grande qualità che abbiamo voluto chiamare Incontri, con l’obiettivo di sottolineare come il teatro rappresenti un’esperienza irrinunciabile di incontro con l’altro, con il pubblico, con gli attori, con le tante storie che avremo modo di ascoltare”.

Toscanacci: Una Serata di Pura Comicità Toscana

La stagione si aprirà il 20 gennaio con “Toscanacci”, uno spettacolo omaggio alla comicità toscana con il talentuoso Paolo Hendel. Lo spettacolo promette una serata di pazzesca complicità e liberatoria voglia di dissacrare dubbi e paure della contemporaneità.

Le Opere Complete di Shakespeare in 90 Minuti

Il 4 febbraio sarà la volta di “Le opere complete di Shakespeare, in 90 minuti”, una commedia che rappresenta una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori. Uno spettacolo veloce, spiritoso e fisico, pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare.

Sistema Nervoso: Un Viaggio nell’Anima Umana

Il 25 febbraio, “Sistema Nervoso” di Leonardo Capuano esplora un viaggio nell’anima umana. Uno spettacolo che segue un uomo nel tentativo di riappropriarsi di parti della propria vita, affrontando episodi che non ricorda. Il suo sistema nervoso prende vita come un soggetto autonomo, aprendo la strada a dialoghi e relazioni insolite.

Stai Zitta!: Una Satira Contro gli Stereotipi di Genere

Il 14 marzo sarà la volta di “Stai Zitta!”, uno spettacolo basato sul libro di Michela Murgia. Attraverso una carrellata di personaggi e situazioni surreali, lo spettacolo sfida gli stereotipi di genere e coinvolge il pubblico in una lotta contro le frasi stereotipate che le donne non vogliono più sentire.

Stand up Classic: Paolo Rossi Racconta i Classici

Chiuderà la stagione il 18 aprile “Stand up Classic” di Paolo Rossi. Lo spettacolo propone un modo non convenzionale di raccontare i classici, con libere associazioni tra passato e presente.

La campagna abbonamenti si terrà nel foyer del Teatro Salvini Pitigliano dal 6 dicembre al 19 gennaio. La prevendita dei biglietti online inizia dal 2 gennaio. Sarà possibile acquistare i biglietti nel foyer del Teatro a partire da una settimana prima dello spettacolo.

Dettagli sui Biglietti

Platea (settore A): Intero € 16 / Ridotto € 13

Galleria (settore B): Intero € 13 / Ridotto € 11

Riduzioni: sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età.

Il Comune ringrazia gli sponsor Cantina Cooperativa di Pitigliano e Panificio Celata che omaggeranno gli artisti delle compagnie teatrali con i loro prodotti.