Pitigliano, sicurezza: il Comune potenzia la videosorveglianza con 6 nuove postazioni

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Pitigliano amplia e potenzia il sistema di videosorveglianza: sei nuove postazioni sono state installate, nei giorni scorsi, nel centro storico: una a guardiania della Sinagoga, una in piazza della Repubblica, e poi ancora in piazza Garibaldi, Largo Sant’Anna, Porta Sovana e piazza Gregorio VII.

“Questo nuovo intervento – spiega Alessio Celata, assessore alla viabilità e alla Polizia Municipale del Comune di Pitigliano – va ad integrare e ampliare quello effettuato nel 2018 quando sono state attivate altre 6 postazioni, all’ingresso e all’uscita di Pitigliano, al parco Paul Harris, alla scuola primaria, in piazza della Pace e in piazza della Repubblica. Tutte le telecamere sono collegate all’ufficio della Polizia municipale e con l’Arma dei carabinieri e garantiranno una videosorveglianza in diretta e un controllo retroattivo”.

“Nei piccoli Comuni come il nostro – prosegue Alessio Celata – che spesso devono fare i conti con le difficoltà legate ad una carenza di organico nella polizia municipale, la presenza delle telecamere nei punti sensibili, diventa un elemento fondamentale per garantire ai cittadini un buon livello di sicurezza. Le telecamere sono un deterrente per prevenire l’insorgere di azioni illecite, inoltre, le immagini registrate sono uno strumento indispensabile per le indagini delle forze dell’ordine. L’obiettivo che intendiamo perseguire è la sicurezza dei cittadini, ma anche la tutela degli spazi pubblici con la lotta contro i reati ambientali”.