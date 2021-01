Piumini, come scegliere i must have dell’inverno

Ma il piumino è quello che ci accompagna ogni giorno nelle nostre giornate di lavoro e in città. Non c’è look invernale senza questo capo di abbigliamento moderno e rivoluzionario (che prima si usava solo in montagna) ma che ci regala caldo e comodità, due elementi che nella stagione fredda proprio non possono mancare. Ecco che così il piumino ha invaso anche le città diventando fashion e alla moda grazie ai grandi stilisti.

Ma come sceglierlo? Certamente di buona qualità e ben rifinito, con materiali sicuri e certificati come la piuma o il piumino d’oca oppure le nuove fibre ecologiche e sostenibili. Occhio poi anche ai dettagli e alle rifiniture che assicurano anche la durabilità del capo. Meglio puntare poi ai colori a tinta unita, senza troppe fantasie, sono quelli che non passano mai di moda e funzionano sempre. E sulla lunghezza? Dipende dall’uso che se ne va, sia corto che lungo vanno bene entrambi.

Le donne che vogliono chiarirsi le idee sui piumini da acquistare per questo inverno possono rivolgersi a Twinset, sfogliando tutte le proposte che si trovano sul suo store online. Il marchio di moda dedicato alle donne propone modelli sia lunghi che corti, per dare uno stile urban-chic che non si uniforma ma che rende speciale il look con tagli particolari, volumi avvolgenti, dettagli e applicazioni originali. Il risultato? Uno stile unico nel quale la raffinatezza e la qualità non mancano mai.

Grintoso ma con gusto è il look che conferisce alla donna che gira in città il piumino in nylon a stampa. Nero e bianco con cintura e collo sciallato, è una via di mezzo tra una giacca e un piumino. Trendy e ricercato ma caldo e di qualità. Comodo anche per via delle sue tasche laterali, chiusura con bottoni a pressione e cintura da tenere allacciata o slacciata secondo i gusti. Molto chic e davvero d’impatto il piumino nero con diversi dettagli in volant arricciati. Si tratta di un triplo strato che parte dal collo e scende sul petto. Poi tutto il resto delle linee è semplice. Un tocco di chic in un look invernale e da città, pensato per quelle donne che amano essere sempre sofisticate. Comoda zip centrale e collo che si chiuse fino in alto per preservare dal freddo.

In inverno c’è un solo protagonista assoluto dell’abbigliamento al quale nessuno ormai riesce a fare a meno: il piumino. Un capo ormai trasversale che indossano tutti indistintamente, uomini, donne e bambini. Ok giacche, cappotti e capi che portano verso il trendy. Quelli tutti li abbiamo nel nostro guardaroba per un’occasione speciale o per cambiare ogni tanto.

Ma il piumino è quello che ci accompagna ogni giorno nelle nostre giornate di lavoro e in città. Non c’è look invernale senza questo capo di abbigliamento moderno e rivoluzionario (che prima si usava solo in montagna) ma che ci regala caldo e comodità, due elementi che nella stagione fredda proprio non possono mancare. Ecco che così il piumino ha invaso anche le città diventando fashion e alla moda grazie ai grandi stilisti.

Ma come sceglierlo? Certamente di buona qualità e ben rifinito, con materiali sicuri e certificati come la piuma o il piumino d’oca oppure le nuove fibre ecologiche e sostenibili. Occhio poi anche ai dettagli e alle rifiniture che assicurano anche la durabilità del capo. Meglio puntare poi ai colori a tinta unita, senza troppe fantasie, sono quelli che non passano mai di moda e funzionano sempre. E sulla lunghezza? Dipende dall’uso che se ne va, sia corto che lungo vanno bene entrambi.

Le donne che vogliono chiarirsi le idee sui piumini da acquistare per questo inverno possono rivolgersi a Twinset, sfogliando tutte le proposte che si trovano sul suo store online. Il marchio di moda dedicato alle donne propone modelli sia lunghi che corti, per dare uno stile urban-chic che non si uniforma ma che rende speciale il look con tagli particolari, volumi avvolgenti, dettagli e applicazioni originali. Il risultato? Uno stile unico nel quale la raffinatezza e la qualità non mancano mai.

Grintoso ma con gusto è il look che conferisce alla donna che gira in città il piumino in nylon a stampa. Nero e bianco con cintura e collo sciallato, è una via di mezzo tra una giacca e un piumino. Trendy e ricercato ma caldo e di qualità. Comodo anche per via delle sue tasche laterali, chiusura con bottoni a pressione e cintura da tenere allacciata o slacciata secondo i gusti. Molto chic e davvero d’impatto il piumino nero con diversi dettagli in volant arricciati. Si tratta di un triplo strato che parte dal collo e scende sul petto. Poi tutto il resto delle linee è semplice. Un tocco di chic in un look invernale e da città, pensato per quelle donne che amano essere sempre sofisticate. Comoda zip centrale e collo che si chiuse fino in alto per preservare dal freddo.